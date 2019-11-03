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حسام البدري يستكشف جزر القمر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:03 م
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حسام البدري
حسام البدري
محمد الصو
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ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني تقرير مينا سامح المدير الإداري، حول ملعب مواجهة مصر وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

إداري المنتخب يعود من رحلة جزر القمر

وعاد مينا سامح لأرض الوطن خلال الساعات الماضية قادما من جزر القمر، بعد أن اطلع على ملاعب التدريب وفندق الإقامة والملعب الذي يستضيف المباراة.


وأجرى المدير الإداري، بعض التعديلات على فندق إقامة الفراعنة في جزر القمر، حيث طالب بتوفير فندق بعيدا عن ضوضاء المدينة مع مراعاة اقترابه من ملعب المباراة بسبب الإرهاق.

مالوزيني يقترب من استضافة مباراة مصر وجزر القمر

واقترب الملعب الدولي مالوزيني، من استضافة مباراة المنتخب الوطني ضد جزر القمر، في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.


ويخوض المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري المدير الفني، معسكر حاليا بدون المحترفين ولاعبو الأهلي والزمالك بسبب ارتباطهم مع أنديتهم، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

موعد مباراة مصر وليبيريا

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الليبي وديا يوم الخميس المقبل 7 من الشهر الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتعد تلك المواجهة هي الخامسة بين الطرفين، حيث سبق والتقى في 4 مناسبات جميعها بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، وفاز الفراعنة بمواجهتين وخسر مثلهما.


ويستهل المنتخب الوطني مشواره بالتصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية، بمواجهة كينيا في برج العرب يوم 14 من الشهر الجاري، على أن يخرج لمواجهة جزر القمر يوم 18 من نفس الشهر، بالجولتين الأولى والثانية.
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الكلمات المفتاحية

موعد مباراة مصر وليبيريا مصر وليبيريا الكاميرون 2021

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