"الفجر الفني" يكشف قصة فيلم هيفاء وهبي الجديد "أشباح أوروبا"

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، للسفر مع فريق عمل فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" إلي بلغاريا لاستكمال تصوير بعض المشاهد هناك وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

في المقابل انتهت هيفاء، من تصوير بعض مشاهدها في فيلمها الجديد بعدة مناطق في القاهرة، منها "القلعة"، وشارع "البحر الأعظم" وبمدينة الإنتاج الإعلامي.

وعلم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة قصة فيلم "أشباح أوروبا" لهيفاء وهبي، والتي تدور حول امرأة وزوجها يعانان الفقر ويضطران السفر من القاهرة إلي الإسكندرية، للحصول علي المال الكافي لأولادهما "الستة تواءم"، ثم يعمل الزوج بالإسكندرية ولكن دون جدوى فيضطر إلي بيع ثلاثة من أطفالهما.

مما يشعل غضب زوجته التي قررت السفر إلي الخارج، وبعد فترة يشعر الزوج بالندم الشديد على ما فعله حيث سافر إلي زوجته والثلاث أطفال، ويكبر الثلاثة أخوات وهم النجمة هيفاء وهبي، والنجم أحمد الفيشاوي، والنجم مصطفي خاطر، ويعمل الثلاثة سويا لدى أحدى كبار العصابات، وتتصاعد أحداث الفيلم عندما وصتهم والدتهم بالبحث عن باقي أخواتهم الذين تم بيعهم في مصر.

وكل ما يشغلهم والذي يعتبر المحور الأساسي للفيلم هو بحث هيفاء، والفيشاوي، ومصطفي خاطر، عن "عقد أثري" ولهذا كان عنوان الفيلم في البداية "عقدة الخواجة".

استعدادات خاصة

خضعت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، منذ عدة شهور لتدريبات بدنية شاقة، منها الملاكمة، وذلك علي هامش استعداداتها لدورها في فيلم "أشباح أوروبا" حيث بالفعل قامت حتي الآن هيفا، ببعض من مشاهدها التي تتطلب الأكشن، ولم تستعين بـ"دوبلير" وذلك بناء علي رغبتها الشخصية.

كاست العمل

فيلم "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، ومن إخراج محمد حماقي.

ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار، وعدد من ضيوف الشرف.