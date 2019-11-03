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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 3 نوفمبر 2019.. العملة الأمريكية تتراجع تزامنا مع ذكرى التعويم

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:32 م
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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري تراجعات طفيفة في بعض البنوك العاملة في مصر من أهمها بنك قناة السويس، وذلك في ظل تراجعات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة خلال الفترة الحالية وننشر اخر تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو  16.07 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 3 نوفمبر 2019

انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس إلى مستوى 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، بينما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، عند 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وظل سعر الدولار مستقرا في بنكي البركة، وكريدي أجريكول عند 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع، واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة
 أشارات التوقعات إلى احتمالية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه حتى نهاية العام الجارى عند نفس معدلاته الحالية، مرجعة السبب في تراجعات الدولار إلى ضعف الأقبال على العملة الأمريكية وتوافرها بالقطاع المصرفي ومحلات الصرافة، فضلا عن طرح مصر سندات دولارية بالخارج مما يدعم ارتفاعات الجنيه.

 ومن المتوقع أن يقوم البنك البنك المركزى بتخفيض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل خلال نوفمبر الجارى، تيمنًا بقرار الفيدرالي الامريكي بتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية مما يدعم تراجعات الدولار مقابل الجنيه المصري.



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