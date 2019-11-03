سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 3 نوفمبر 2019.. العملة الأمريكية تتراجع تزامنا مع ذكرى التعويم

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري





شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري تراجعات طفيفة في بعض البنوك العاملة في مصر من أهمها بنك قناة السويس، وذلك في ظل تراجعات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة خلال الفترة الحالية وننشر اخر تحديث سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.





سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 16.07 جنيه للشراء، و 16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و 16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة نحو 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 16.09 جنيه للشراء، و 16.19 جنيه للبيع.



