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كانت في طريقها إلى تايلاند.. حريق بطائرة رئيس الوزراء الياباني

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:49 م
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حريق بطائرة - أرشيفية
حريق بطائرة - أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة "كيودو"، اليوم الأحد، باندلاع حريق صغير في طائرة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وهي متجهة إلى تايلاند.

 

وبحسب الوكالة، كان على متن الطائرة رئيس الوزراء شينزو آبي وأعضاء آخرون من الوفد الياباني في ذلك الوقت.

 

وقد اشتعلت النيران في الفرن، المخصص لتسخين الطعام. تم إطفاء الحريق بسرعة، ولم يصب أحد بأذى. واصلت الطائرة طريقها إلى بانكوك.

 

وتفتتح قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) في عاصمة تايلاند في الثاني من نوفمبر، والتي ستعقد خلالها مؤتمرات القمة بمشاركة قادة دول الرابطة وشركاء الحوار. سيكون الحدث الرئيسي هو قمة شرق آسيا (EAC)، وسيتم نقل رئاسة المنظمة إلى الدولة التالية بدورها.

 

وفي سياق أخر، اتفق رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، ورئيس الوزراء الكوري الجنوبي، لي ناك يون، اليوم الخميس، على أهمية التعاون بشأن كوريا الشمالية وقضايا أخرى، والسعي إلى إعادة بناء العلاقات وسط خلاف مرير حول التاريخ والتجارة.

 

لكن كانت هناك علامة ضئيلة على إحراز تقدم حقيقي، وأكد "آبي" مجددًا، أن كوريا الجنوبية ستحتاج إلى الوفاء بوعودها لتحسين العلاقات بين حليفي واشنطن الآسيويين.

 

وتدهورت العلاقات بين طوكيو وسول إلى أدنى مستوياتها منذ عقود منذ أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي بعض الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الذين أُجبروا على العمل في مناجمهم ومصانعهم وقت الحرب.

 

وتصف اليابان، التي تقول، إن المسألة قد تمت تسويتها بموجب معاهدة العام 1965، القرار بأنه انتهاك للقانون الدولي، وقد امتد الخلاف إلى مسائل تجارية وأمنية.

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الكلمات المفتاحية

رئيس الوزراء الياباني حريق بطائرة تايلاند اليابان

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