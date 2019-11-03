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أصالة تهنئ ريم المحمودي بعيد ميلادها

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:38 م
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أصالة
أصالة
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة أصالة، تهنئة عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" اإحتفالا بعيد ميلاد صديقتها ريم المحمودي.

وغردت الفنانة أصالة قائلة: "‏كل سنة والصديقة الحبيبة الحنونك الدافية الراقية ريم المحمودي بألف خير وصحه وعافية".

وتابعت أصالة قائلة: "يحفظ الله لك عيلتك الغالية وزوجك الشهم الكريم الّلي بيستحق تكوني سيدة بيته وقلبه".

وردت المطربة الإماراتية ريم المحمودي عليها قائلة: "‏‎يا روحي إنت ما أطيب قلبك ، و إنت بخير يا غالية يخليج إلهي لي و لأحبابك".

علق أحد المتابعين عليها قائلاً: "تحياتي لاصالة كلك ذوق وطيبة القلب يابنت سوريا ، كل سنة وهي طيبة".

على صعيد أخر تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفلاً غنائيا يوم 5 نوفمبر المقبل على مسرح محمد عبده بالرياض.

يشارك ضمن فعاليات الحفل الذي يحمل عنوان ست من نجوم الغناء العرب وهم  ماجد المهندس، ورابح صقر، وأصالة، ونوال الكويتية، وإسماعيل مبارك، وأميمة طالب  والحفل يحمل اسم "ليلة سهم".

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