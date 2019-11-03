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جيني إسبر توجه رسالة إلى طليقها (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:30 م
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جيني اسبر
جيني اسبر
نور طلعت
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وجهت الفنانة السورية جيني إسبر، رساله إلي طليقها مؤكدة علي أنه شخص غالي وتكن له كامل الإحترام حتي بعد الإنفصال.


وقالت جيني، في حوارها لبرنامج "تريندج": "أنا بحترمه وهو أيضا يحترمني، وعلاقتنا ببعض جيدة حتي بعد الإنفصال، وتجمعنا علاقة صداقة، وطبيعي أن يكون للطلاق أسباب، وأنا حكيت عن أسبابه من قبل".


وإستكملت قائلة:"ولكن يظل شخص غالي، ووالد إبنتي.. وعن دخولها علاقة حب جديدة، قالت:"كل شئ نصيب".


وصرحت أيضا جيني، مؤخرا علي هامش إحدي حواراتها التليفزيونية، أن الفنان طلال مارديني بـ"النسونجي"


وذلك عندما سألها طلب المقدم التليفزيوني باسم ياخور أن تبدي رأيها في عدد من الممثلين، هم طلال مارديني، ومعتصم النهار، وقصي خولي، فردت قائلة: "طلال مارديني نسونجي كتير وأنا ما فيني، ومعتصم النهار متزوج، والأنسب هو قصي خولي لأنه أنضج"، وأشارت جيني إسبر أن مارديني طلب الزواج منها لكنها رفضت.


بدأت جيني إسبر حياتها المهنية عارضة أزياء، ودخلت مجال الفن بداية من عام 2001، وذلك خلال فيلم "رقصة مع الشمس"، وكان فيلمًا قصيرًا من إخراج نضال دوه جي، وشاركت بعد ذلك في العديد من الإعلانات التليفزيونية.


قدمت جيني، علي مدار مشوارها الفني عدد كبير من المسلسلات والأفلام الناجحة التي لاقت اعجاب جمهورها.

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