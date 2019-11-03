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وزير النقل يعلن موعد إحساس المواطنين بتطور السكك الحديد

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:56 م
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جاري تطوير وتحديث السكة الحديد بكافة قطاعاتها، معلنا أنه في 30/6/2020 سوف يشعر المواطن بتحسن في السكة الحديد مع استلام العربات والجرارات الجديدة.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها الوزير في تمام الساعة السادسة صباح اليوم بمحطة مصر برمسيس ومعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية.

وتفقد الوزير الساحة الخارجية لمحطة مصر والأرصفة وشبابيك وأكشاك التذاكر والتقى بعدد من الركاب.

كما وجه بزيادة عدد عربات قطار المناشي بناءً على طلب عدد من الركاب مشددا على عمل كافة الكاميرات بالمحطة وكافة أجهزة الإطفاء وتقديم كافة التسهيلات للركاب.

وتابع الوزير انتظام جداول التشغيل والوقوف على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب واتخاذ هيئة السكك الحديدية  كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل سهولة سفر الركاب.
وزير النقل يعلن موعد إحساس المواطنين بتطور السكك الحديد
وزير النقل يعلن موعد إحساس المواطنين بتطور السكك الحديد
وزير النقل يعلن موعد إحساس المواطنين بتطور السكك الحديد
وزير النقل يعلن موعد إحساس المواطنين بتطور السكك الحديد
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الكلمات المفتاحية

وزير النقل معهد وردان محطة مصر تطوير السكك الحديد

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