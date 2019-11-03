وزير النقل يعلن موعد إحساس المواطنين بتطور السكك الحديد

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جاري تطوير وتحديث السكة الحديد بكافة قطاعاتها، معلنا أنه في 30/6/2020 سوف يشعر المواطن بتحسن في السكة الحديد مع استلام العربات والجرارات الجديدة.





جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها الوزير في تمام الساعة السادسة صباح اليوم بمحطة مصر برمسيس ومعهد وردان لتدريب العاملين بالسكك الحديدية.





وتفقد الوزير الساحة الخارجية لمحطة مصر والأرصفة وشبابيك وأكشاك التذاكر والتقى بعدد من الركاب.





كما وجه بزيادة عدد عربات قطار المناشي بناءً على طلب عدد من الركاب مشددا على عمل كافة الكاميرات بالمحطة وكافة أجهزة الإطفاء وتقديم كافة التسهيلات للركاب.



