العراق.. إحباط عمليات إرهابية في بغداد

أحبطت السلطات العراقية، اليوم السبت، مخططات لهجمات إرهابية تستهدف العاصمة بغداد، بالتزامن مع استمرار التظاهرات التي تعم المدينة ومناطق أخرى من البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وكشفت الوكالة، عن صور، تتضمن متفجرات وأجهزة اتصال، كانت معدة للتفجير في وقت خروج المتظاهرين إلى الشوارع.

ووفقًا للوكالة العراقية، أظهرت الصور شخصا معتقلا، أخفت الوكالة ملامح وجهه، وقد أحاط به عدد من رجال الأمن.

ونقلت الوكالة عن خلية الإعلام الأمني، قولها إن اعترافات من قال إنه "الإرهابي أبو هارون" أسهمت في العثور على متفجرات وأجهزة اتصال كانت معدة للقيام بعمليات إرهابية بالتزامن مع التظاهرات في بغداد.

ولم تحدد خلية الإعلام الأمنية هوية "أبو هارون" أو الجهة التي ينتمي إليها، واكتفت بالقول إنه اعتقل خلال كمين نصب جنوبي بغداد.

وشهد العراق ثورة حقيقية لشعب وصلت به الأمور حد الانفجار، ضد الحكومة منذ سقوط الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وطالبوا باجتثاث النخبة السياسية.

و قتل 257 شخصاً خلال التظاهرات وأعمال العنف في العراق، بحسب أرقام رسمية. وآخر حصيلة نشرت كانت مساء الأربعاء.

قتل 7 متظاهرين على الأقل في العاصمة بغداد، بعضهم بقنابل الغاز المسيل للدموع التي يبلغ وزنها 10 أضعاف وزن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُستخدم بالعادة وتطلقها الشرطة بشكل أفقي. كما قتل شخص آخر في الناصرية بجنوب البلاد، برصاص حراس مقر مسؤول محلي، ووفقاً لمصادر طبية وأمنية.

وأمام موجة الاحتجاجات التي تتزايد يوماً بعد يوم، وعد الرئيس برهم صالح بإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون انتخابي جديد.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أنه مستعد للاستقالة إذا ما وجد البديل.