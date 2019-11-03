خبيرة مالية توضح مدي تأثير طرح أرامكو علي البورصات العربية



طرح أرامكو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسوق المال ، أنه بعد موافقة هيئة السوق المالية السعودية على طلب طرح شركة أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية ، حيث يستهدف الطرح العام الأولي لأكبر شركة ربحية في العالم دفع الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، التي أبرزت هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية تأثير اعتمادها على الخام.

طرح أرامكو ليس له تأثير كبير علي أداء البورصة المصرية

وأوضحت رمسيس في تصريح خاص ل" فجر " أن الحدث المنتظر الأن ، هو تأثير طرح أرامكو علي أداء الأسواق العربية مضيفة بأنه لاتأثير لهذا الخبر العميق علي البورصة المصرية ، وذلك بسبب وجود أخبار تتعلق بطرح حصص من شركات الجيش للتداول في البورصة ، مما بث حالة من التفاؤل لدي فئات المتعاملين في جلسة الخميس ، حيث علموا ان البورصة في بؤرة إهتمامات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي





طرح أرامكو يستهدف دفع الإصلاحات الإقتصادية في البلاد





وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة أرامكو تسجيلها في البورصة المحلية ، ويستهدف الطرح العام الأولي لأكبر شركة ربحية في العالم دفع الإصلاحات الاقتصادية التي يتبناها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة، التي أبرزت هجمات 14 سبتمبر على اثنتين من منشآتها النفطية تأثير اعتمادها على الخام.





وقالت الهيئة في بيان ”تعلن هيئة السوق المالية (”الهيئة“) صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) (”الشركة“) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام

أعلنت شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية عن صافي ربح قدره 68 مليار دولار لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.





وأوضحت الشركة أن الإيرادات ومصادر الدخل الأخرى المرتبطة بالمبيعات بلغت 244 مليار دولار للفترة ذاتها.





وقالت أرامكو، إعلان نيتها الإدراج بالبورصة السعودية، إن المواطنين السعوديين المكتتبين في الإدراج سيحق لهم الحصول على أسهم مجانية.





وأعلنت شركة “أرامكو” إطلاق نظام حوافز للسعودي يتضمن منح أسهم مجانية ضمن ضوابط محدكانت أعلنت شركة “أرامكو” رسمياً نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية، مؤكدة أن تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم سيتم، بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.





75 مليار دولار توزيعات أرباح سنوية علي مساهمي أرامكو حتي 2024





وتضمن أرامكو توزيعات أرباح سنوية على مساهميها لا تقل عن 75 مليار دولار حتى 2024.





من جانب آخر، أكدت مصادر “العربية” أن الإعلان عن نشرة إصدار أرامكو سيكون في 10 نوفمبر.





وكانت هيئة السوق المالية السعودية أعلنت موافقة مجلس إدارتها على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.





وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.





وتعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة



