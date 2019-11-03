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إعلامية سعودية تواجه الحبس لمدة عام مع جلدها 70 جلدّة.. من هي؟

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر الفني
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أثار الإعلامي صالح الجسمي،  شقيق الفنان حسين الجسمي، حيرة متابعيه بعد أن قام بنشر فيديو عبر حسابه الخاص بموقع سناب شات، فيديو يكشف من خلاله أن محكمة جدة أيدت حبس إعلامية وعارضة أزياء سعودية، ولكنه لم يعلن صراحة عن اسمها، وستكون مدة الحبس عام مع جلدها 70 جلدة.


وجاء هذا الحكم، نتيجة بسبب إبتزازها لشخص آخر وعلاقة محرمة ونشر صورة لشقيقته في "الإنستجرام".




وأشاد صالح الجسمي، بعدالة القضاء السعودي، مطالبا الجميع بأن يلزم حدوده وألا يخالف الشرع والقانون، حتى لا يقع تحت طائلته.


رسالة صالح الجسمي لـ إنجي خوري

كما وجه صالح الجسمي، رسالة شديدة اللهجة إلى الفنانة إنجي خوري؛ وذلك بعد ترحيلها من لبنان متوجهة إلى الإمارات وتحديدا دبي؛ حيث دخلت البلاد بهدف الزيارة لأحد أصدقائها.

وقال صالح الجسمي عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" : "أحذرك من تجاوز الخطوط الحمراء في دبي، وإياكي من إثارة المشاكل ونشر الفتن داخل أراضينا، هنا في دبي أكثر حزما من لبنان ولن أسمح لكي بالعبث في دبي".

وأضاف "الجسمي": "لن أترك لكي مجالاً أن تعبثي في أرضنا فسادًا، وراح أبلغ عنك سلطات دبي لوقفك عند حدك إذا لم تلتزمي القواعد العامة".

 

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الكلمات المفتاحية

طرد انجي خوري من لبنان صالح الجسمي انجي خوري

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