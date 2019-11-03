السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا





ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

سيطرت قوات الحماية المدنية، في محافظة الدقهلية، على حريق نشب في السير الخاص بنقل المواد الخام الملح، داخل مصنع السماد بمدينة طلخا من دون وقوع إصابات.وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مصنع سماد طلخا.وانتقلت سيارات الإطفاء وقيادات المحافظة سعد الفرماوي السكرتير المساعد للمحاغظة ومحمد الأمين رئيس مجلس مركز ومدينة طلخا الي مكان البلاغ وتبين اندلاع حريق في السير الخاص بنقل المادة الخام الملح وتم السيطرة عليه قبل امتداده لباقي المصنع.