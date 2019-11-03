Advertisements
Advertisements
Advertisements

السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:53 ص
Advertisements
السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق
محمد كشك
Advertisements
سيطرت قوات الحماية المدنية، في محافظة الدقهلية، على حريق نشب في السير الخاص بنقل المواد الخام الملح، داخل مصنع السماد بمدينة طلخا من دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود بلاغ لقوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مصنع سماد طلخا.

وانتقلت سيارات الإطفاء وقيادات المحافظة سعد الفرماوي السكرتير المساعد للمحاغظة ومحمد الأمين رئيس مجلس مركز ومدينة طلخا الي مكان البلاغ وتبين اندلاع حريق في السير الخاص بنقل المادة الخام الملح وتم السيطرة عليه قبل امتداده لباقي المصنع.

ولم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
السيطرة على حريق بمصنع سماد طلخا
Advertisements

أخبار تهمك

ميسي يطالب بطرد مدافع برشلونة بعد الفضيحة

منذ ساعة الا ربع

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 13 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. برشلونة يستغني عن نجمه المدلل

منذ أقل من ساعتين

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد أن وصفته أسما شريف منير بـ"المتطرف".. ماذا قال شيخ الأزهر عن "الشعراوي"؟

منذ ساعتين و 45 دقيقة

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 13 ساعة

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 11 ساعة

"علاقة جنسية" و"فيديوهات مخلة".. حكاية سنوات الحرام بين موظفة وعشيقها انتهت بـ"الابتزاز"

منذ يومين

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - برشلونة يتخذ قرارًا ناريًا ضد فالفيردي بعد كارثة ليفانتي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:02 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

أسما شريف منير تبكي على الهواء: 'طلعوا صور لأبويا'

10:15 ص

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

ميسي يطالب بطرد مدافع برشلونة بعد الفضيحة

10:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status