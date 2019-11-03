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شاهد.. حفيد الشعراوي يرد على اعتذار أسما شريف منير
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 10:51 ص
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آية حمروشي
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الأيام الماضية، هجوما على "أسما شريف منير"، بعد وصفها منهج الشيخ محمد متولي الشعراوي بالتطرف.
وقال محمد عبدالرحيم الشعراوي، حفيد الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث، أمس السبت، إن جده تشفع له سمعته لا فيه كبير ولا صغير ولا عالم ورئيس جامعة أو رئيس محكمة ألا ويعلم من هو الإمام الشعراوي.. إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن لم تعلم فتلك مصيبة أكبر".
وأضاف "الشعراوي" خلال مداخلته، أن الإمام الشعراوي هو رمزا للسماحة، وكان قدوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصديقه البابا شنودة والمفكرين العظام، متسائلا: "من أين أتوا بالتطرف لينسبوه إليه؟"، موضحا أن الإمام الشعراوي خاض معارك ضد المتطرفين.
وأكد حفيد الإمام الشعراوي أن اعتذار الفنانة أسما منير مقبولا، كونها لا تعلم من هو الإمام محمد متولي الشعراوي.
وقالت أسما عبر تدوينة لها: "صباح الخير عايزة أخد رأيكم في حاجة، بقالي كتير معنديش ثقة في أغلب الشيوخ، كتير منهم مدعين ويا متشددين أوي يا خلطين الدين بالسياسة، نفسي أسمع حد معتدل محترم معلوماته مش مغلوطة، لسه في حد كده؟"، واصفة بشيخ الأزهر الأسبق بـ"المتطرف".
وبعد ذلك تقدمت الإعلامية أسما شريف منير، باعتذار رسمي في تغريدة عبر حسابها عما صدر عبر صفحتها الرسمية وادانتها للإمام الراحل محمد متولي الشعراوي.
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