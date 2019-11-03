شاهد.. حفيد الشعراوي يرد على اعتذار أسما شريف منير

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الأيام الماضية، هجوما على "أسما شريف منير"، بعد وصفها منهج الشيخ محمد متولي الشعراوي بالتطرف.

وقال محمد عبدالرحيم الشعراوي، حفيد الإمام الراحل محمد متولي الشعراوي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث، أمس السبت، إن جده تشفع له سمعته لا فيه كبير ولا صغير ولا عالم ورئيس جامعة أو رئيس محكمة ألا ويعلم من هو الإمام الشعراوي.. إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن لم تعلم فتلك مصيبة أكبر".





وأضاف "الشعراوي" خلال مداخلته، أن الإمام الشعراوي هو رمزا للسماحة، وكان قدوته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصديقه البابا شنودة والمفكرين العظام، متسائلا: "من أين أتوا بالتطرف لينسبوه إليه؟"، موضحا أن الإمام الشعراوي خاض معارك ضد المتطرفين.



