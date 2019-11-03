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هيئة سوق المال السعودية توافق على طلب أرامكو طرح أسهمها في السوق

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:04 ص
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أرامكو
أرامكو
الفجر السعودي
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أعلنت هيئة سوق المال السعودية، صباح اليوم الأحد، موافقتها على طلب شركة أرامكو طرح أسهمها في السوق، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

ووفقًا لقناة العربية، أعلنت شركة أرامكو، رسميا نيتها إدراج جزء من أسهمها في السوق المالية السعودية، محددة سعر الطرح النهائي للأسهم بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

 

ومن المقرر أن تعقد شركة أرامكو السعودية، مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، فيما تترقب أسواق العالم الإعلان عن حدث هام في ذلك المؤتمر قد يكون تفاصيل مهمة حول خطة وموعد الطرح العام الأولي للشركة في حال صدقت التوقعات.

 

وقالت مصادر، إن الإعلان عن خطة الطرح العام الأولي لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية ربما يكون اليوم الأحد. وأضافت المصادر أن أكبر شركة للنفط في العالم ستعلن خطتها للطرح في الثالث من نوفمبر، حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

 

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، أكد أن الطرح العام الأولي لأرامكو سيتم قريباً، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

وقال وزير الطاقة السعودي، في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، في الرياض الأسبوع الماضي، إن الطرح "سيحدث قريباً، لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب". وأضاف "سيكون أولاً وقبل كل شيء قراراً سعودياً.. على وجه التحديد قرار الأمير محمد بن سلمان".

 

ووفقا لمصادر وكالة "رويترز" للأنباء، فإن مسؤولين ومستشارين من أرامكو السعودية عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية في محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليوني دولار قبيل إعلان خطة إدراج متوقعة يوم الأحد.

 

ولبلوغ التريليوني دولار، وهو التقييم الذي سيجعله أضخم طرح أولي عام في التاريخ، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولي لحصة تتراوح من واحد إلى اثنين بالمئة من الشركة في البورصة السعودية لجمع ما بين 20 مليارا إلى 40 مليار دولار على الأقل.

 

والإدراج هو الركيزة الأساسية لرؤية 2030 لإحداث تغيير شامل في الاقتصاد السعودي بتنويع منابعه بعيدا عن النفط.

 

ويريد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن يتم في نهاية المطاف إدراج ما إجماليه خمسة بالمئة من الشركة. ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولي يعقب الطرح العام الأولي المحلي.

 

 

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الكلمات المفتاحية

هيئة سوق المال السعودية مبادرة الاستثمار الطرح الأولي السعودية ارامكو

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