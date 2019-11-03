قطر تكرم منقذة أردوغان من الانقلاب

كرمت قطر، هاندة فيرات، لدورها في إفشال محاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 يوليو من عام 2016.

ووصف خليفة بن حمد آل ثاني، شقيق أمير قطر، هاندة فيرات، في تغريدته على تويتر، بالبطلة بعد نشر صورة له معها.

وكتب خليفة: "سعدنا بلقاء البطلة هاندة فيرات والتي كان لها دور كبير في إفشال الانقلاب العسكري بـ #تركيا عام 2016 .. ورغم اختلاف وجهات النظر إلا أنها وقفت ضد المساس بالأمن القومي لبلادها".

وكانت فيرات قد ساعدت في بث أول تصريحات للرئيس التركي، في أعقاب قيام الانقلاب، حيث أدلى لها بتصريحات عبر تطبيق "فيس تايم"، دعا فيه الأتراك للنزول إلى الشوارع والساحات لحماية الديمقراطية، على حد تعبيره.

وفي سياق آخر، كشف موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، عن فضيحة جديدة بشأن حجم التطبيع القطرى الإسرائيلى.

وأصدرت وزارة الأوقاف القطرية، قرارا بمنع الشيخ الأنصارى عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر من الخطابة بشكل نهائى بعد انتقاده خلال خطبة الجمعة التعاون السياسى والعسكرى والرياضى مع إسرائيل.

وذكر الموقع، أنه خلال خطبة الجمعة كشف الشيخ الأنصارى التعاون القطرى مع الجانب الإسرائيلى ووجود عدد كبير من الإسرائيليين فى الدوحة حيث تتم استضافة عشرات الرياضيين الإسرائيليين فى مختلف البطولات التى تقام فى قطر، حيث انتقد الشيخ الأنصارى ما يصدره تميم بن حمد من قرارات تعاون ثنائية مع الجانب الإسرائيلى الأمر الذى أدى فى النهاية إلى منعه من الخطابة بشكل نهائي.