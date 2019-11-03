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توتنهام يتحدى توتنهام في ديربي مثير

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:51 ص
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توتنهام وإيفرتون
توتنهام وإيفرتون
محمد جمال
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يستضيف ملعب جوديسون بارك معقل إيفرتون مباراة قوية ببطولة الدوري الإنجليزى، عندما يحل فريق توتنهام هوتسيبير ضيف ثقيل علي نظيره إيفرتون ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، تحت قيادة الحكم مارتن اتكينسون.


موعد مباراة توتنهام هوتسيبير وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب جوديسون بارك مباراة توتنهام هوتسيبير وإيفرتون بالدوري الإنجليزي في تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسيبير وإيفرتون بالدوري الإنجليزي

تقام مباراة توتنهام هوتسيبير وإيفرتون بالدوري الإنجليزي في تمام السادسة ونصف بتوقيت القاهرة والسابعه ونصف بتوقيت السعودية والثامنة ونصف بتوقيت الإمارات والخامسه ونصف بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.


ويحتل فريق توتنهام هوتسيبير المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة بينما إيفرتون يحتل المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط، ويسعي الفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية لتحسبن موقعهم بجدول الدوري الانجليزي.
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