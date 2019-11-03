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ترامب: يسعدني زيارة الرئيس الأوكراني البيت الأبيض

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 08:07 ص
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ترامب
ترامب
وكالات
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، دعوة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لزيارة البيت الأبيض، متوقعا أن يقبل الأخير مثل هذه الدعوة.

 

وقال ترامب، أمس السبت، في مؤتمر صحفي، قبل توجهه إلى نيويورك: "بالتأكيد أوجه دعوة له.. أحب أن يأتي إلى البيت الأبيض إذا كان يحب ذلك، وأعتقد إنه يحب أن يأتي".

 

وبحسب قناة روسيا اليوم، جرى اتصال هاتفي في 25 يوليو الماضي طلب فيه ترامب من زيلينسكي التحقيق بشأن النشاط المالي لخصمه السياسي الديمقراطي، جو بايدن، وابنه هانتر بايدن، في أوكرانيا، إلى قيام الديمقراطيين في مجلس النواب بتحقيق بشأن مخالفة ترامب للقانون وطرح مسألة عزله.

 

وقررت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب، نانسي بيلوسي، أن تسلك بحزبها طريق "آلية العزل" المحفوفة بالمخاطر، بعد كشف معلومات عن الاتصال الهاتفي، الأمر الذي وصفه ترامب بـ"أكبر حملة مطاردة سياسية في التاريخ الأمريكي".

 

وفي سياق متصل، قدم المبعوث الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر، استقالته من منصبه، بعد تداعيات مزاعم طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي التحقيق مع نجل جون بايدن.

 

ونقلت قناة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن فولكر قدم استقالته بعد يوم من ذكر اسمه في شكوى نشرت يوم الخميس من قبل مجهول تتعلق بضغط الرئيس الأمريكي على نظيره الأوكراني لإجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

 

وعلى خلفية ذلك تم استدعاء فولكر إلى الكونغرس الأمريكي، الذي أطلق قضية مساءلة ترامب تمهيدا لعزله.

 

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الكلمات المفتاحية

زيارة البيت الأبيض ترامب اوكرانيا امريكا الرئيس الاوكراني

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