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هاري ماجواير يحمل هزيمة مانشستر لمهاجمي الفريق

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 07:09 ص
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هاري ماجواير
هاري ماجواير
السيد علي
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علق مدافع مانشستر يونايتد هاري ماجواير علي أداء مهاجمي مالشياطين الحمر، محملاً مهاجمي الفريق الهزيمة أمس أمام فريق بورنموث في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.


وسئل هاري على نتيجة أمس، وأبرزت تصريحاته جريدة" "ديلي إكسبريس" الإنجليزية رد اللاعب الإنجليزي الذي قال: "أشعر بخيبة أمل".

وواصل قبل دفاع الشياطين الحمر: "لقد استقبلنا هدفًا بطريقة غربية في وقت كنا بدأنا فيه السيطرة على المباراة، كانت لنا السيطرة في الدقائق العشرين الأولى وكان من المفترض أن نسجل هدفًا بناءً على الفرص الكثيرة التي سنحت لنا".

وتابع هاري: "الجودة في الثلث الأخير من ملعبنا لم تكن جيدة بدرجة كافية لصنع فرص أهداف حقيقية وواضحة".

وأكمل ماجواير تصريحاته: "الخصم دخل المباراة قبل نهاية الشوط الأول، جاء ذلك مع استقبالنا للهدف، كان الأمر سيئًا بالنسبة لنا".

وأنهي المكادافع الإجليزي حديثه: "لم نتمكن من فعل شيء في الشوط الثاني، نشعر بخيبة أمل حقيقية خاصة أننا حققنا الفوز في آخر ثلاث مباريات لنا خارج أرضنا وكنا واثقين من الفوز في تلك المباراة".

وكان قد سقط الشياطين الحمر بهدف دون رد في إطار مباريات الجولة الحادية عشر.

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