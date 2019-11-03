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"عاشور عبدالكريم": تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ بـ4 مليار جنيه

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:50 ص
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المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ
المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة حماية الشواطئ
نعيم يوسف
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قال المهندس عاشور عبد الكريم، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إن مصر نفذت إنشاءات على ساحلي البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، بتكلفة حوالي 4 مليارات جنيها، حمت العديد من المدن مثل رشيد، ورأس البر، موضحا أن الأمواج كانت تقصف الشاطئ ولكن بعد توفير أعمال الحماية أصبح هناك حاجز الأمر الذي سمح بوجود مساحات إضافية من اليابسة يرتادها المصطافين.

وأضاف "عبد الكريم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع كبير أيضا لحماية الشاطئ في محافظة الإسكندرية.

وتابع رئيس هيئة حماية الشواطئ، أن محافظة الإسكندرية من أكثر المدن التي تأثرت بالتغيرات المناخية في الفترة الأخيرة، وهناك العديد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، ومنها مشروع حماية القلعة بتكلفة قدرها 235 مليون جنيه.

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