وليد صلاح الدين يكشف سر إنضمام كهربا للزمالك ورفض الأهلي

صرح وليد صلاح الدين قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعضو لجنة الكرة الأسبق، إن اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" سيصنع الأزمات مع وجوده في أي نادي نتقل إليه مستقبلاً.





وقال وليد صلاح الدين عبر فضائية "الأهلي": "قلت إن كهربا سيصنع أزمة كبيرة إذا ذهب لأي نادي، لأنه لايحب أن يجلس احتياطيًا".





وواصل قائد القلعة الحمراء سابقاً: "رفضت كهربا عندما تم عرضه علي خلال فترة تولي محمود طاهر رئاسة النادي".





وأنهي وليد صلاح الدين حديثه: "كان لدينا محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي يجلس له احتياطيًا، وتعاقدنا مع أحمد الشيخ في مركز وليد سليمان".



