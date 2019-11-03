Advertisements
Advertisements
Advertisements

وليد صلاح الدين يكشف سر إنضمام كهربا للزمالك ورفض الأهلي

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:28 ص
Advertisements
وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين
السيد علي
Advertisements
صرح  وليد صلاح الدين قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وعضو لجنة الكرة الأسبق، إن اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" سيصنع الأزمات مع وجوده في أي نادي نتقل إليه مستقبلاً.

وقال وليد صلاح الدين عبر فضائية "الأهلي": "قلت إن كهربا سيصنع أزمة كبيرة إذا ذهب لأي نادي، لأنه لايحب أن يجلس احتياطيًا".

وواصل قائد القلعة الحمراء سابقاً: "رفضت كهربا عندما تم عرضه علي خلال فترة تولي محمود طاهر رئاسة النادي".

وأنهي وليد صلاح الدين حديثه: "كان لدينا محمود حسن تريزيجيه ورمضان صبحي يجلس له احتياطيًا، وتعاقدنا مع أحمد الشيخ في مركز وليد سليمان".

يذكر أن كهربا قد غادر صفوف نادي الزمالك، عقب أزمة مع مجلس إدارة الأبيض، برشاسة المستشار مرتضي منصور، وصلت إلي إنتقال اللاعب لنادي أفيس البرتغالي، قبل أن تتردد إشاعات حول اقترابه من النادي الأهلي الأهلي، النادي الذي نشئ من خلاله كهرباء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وليد صلاح الدين كهربا قمة التجارة والمناخ الكرة الزمالك علي مدار 24 ساعه الزمالك الاهلي

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 14 ساعة

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 14 ساعة

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 8 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 9 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 8 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الصحف البرتغالية تشيد بتعاقد أفيس مع كهربا

الأهلي يحرج كهربا

أول رد فعل من "فايلر" على ضم "كهربا"

خاص - أول رد رسمي من الأهلي على التعاقد مع "كهربا"

الزمالك يصدم كهربا

بالأسماء.. 4 "تعساء" بتعاقد الأهلي مع كهربا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status