سمية الخشاب تفجر مفاجأة عن أحمد سعد في قضية الـ"شيك بدون رصيد" (فيديو)

فجرت الفنانة سمية الخشاب، مفاجأة جديدة عن موقف طليقها الفنان أحمد سعد، من القضية التي حُكم فيها ضدها بالحبس ثلاثة سنوات، مؤكدة أنها تمتلك تسجيلات صوتية له يؤكد فيها أنه لا يعلم شيئًا عن القضية.





وقالت "الخشاب"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "عندي تسجيلات بصوته، بيقولك أنا والله ما أعرف، ده المحامي عمل كدة، ده أنا هخرب بيته، وطلع عينه"، معقبة: "إية البارانويا دي!!".





ولفتت إلى أنها تمتلك هذه التسجيلات التي أرسلها إلى بعض الوسطاء بينهما، ولكنها لا تستطيع إظهارها والكشف عنها لأنها غير قانونية، وأقسمت على الهواء أنها تمتلك التسجيلات الصوتية.





يُذكر أن الفنان أحمد سعد حصل على حكمًا بالحبس لمدة ثلاثة سنوات، ضد طليقته الفنانة سمية الخشاب، في قضية "شيك بدون رصيد" قيمته مليون جنيه.