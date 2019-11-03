الإعلان عن موعد حفل الهضبة المرتقب بالسعودية

يحيي المطرب الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا مرتقبًا ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس المقبل الموافق 7 نوفمبر.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، نشر بوستر حفل المطرب الهضبة عمرو دياب المرتقب إقامته ضمن فعاليات موسم الرياض.





واكتفى آل الشيخ بالتعليق على بوستر حفل الهضبة قائلًا: "نار".





حفل الشاب خالد بموسم الرياض

ومؤخرًا نشر آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أولى لقطات من حفل مطرب الراي العالمي الشاب خالد ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.





وقدم الشاب خالد مجموعة من أهم وأشهر أغنياته في مقدمتها أغنيته الشهيرة ومنها "عايشة"، التى حققت انتشارًا واسعًا فى الوطن العربى بالأخص، والعالم.





مفاجآت تركي آل الشيخ للجمهور

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، منذ قليل فيديو ترويجي لفعاليات موسم الرياض.





واحتوى الفيديو الذي نشره آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على لقطات من الفعاليات والمفاجآت التي تنتظر زوار الموسم.





بوليفارد الرياض

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن منطقة بوليفارد الرياض استقبلت أكثر من 2 مليون زائر خلال 4 أيام فقط.





وكان "آل الشيخ" قد أعلن في وقت سابق، أن أعداد الحضور للفعاليات في "بوليفارد الرياض" خلال 24 ساعة من افتتاحه، وصلت إلى 1.2 مليون زائر.





كما شهد الافتتاح الرسمي لـ"موسم الرياض" عبر مسيرةٍ في منطقة الرياض بوليفارد الملقَّبة بـ"عروس الموسم" حضورًا تجاوز الطاقة الاستيعابية لمنطقة البوليفارد، حيث تجاوز عدد الحضور أكثر من 500 ألف للاستمتاع بالمسيرة والفعاليات العالمية المبهرة، التي نالت إعجاب الجميع.





الافتتاح العالمي للبوليفارد

وتم تداول العديد من صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الافتتاح العالمي ووصلت عدد من الهاشتاجات الخاصة بالموسم على "تويتر" إلى الترند، من أبرزها لنافورة الراقصة، الذي وصل إلى المركز الأول في السعودية، ويلا على البوليفارد، الذي حل ثالثًا، ومسيرة موسم الرياض، الذي جاء خامسًا، في حين أتى تطبيق "موسم الرياض"، ثم "my table" الأكثر تحميلًا في السعودية.





إضافة إلى ذلك، جرى تقديم بث مباشر على عدد من هذه المواقع ليشاهد الجميع في كافة الأماكن الألعاب النارية التي أطلقت في أربعة مواقع، هي: "برج الفيصلية، وبرج المملكة، والبرج المجدول، والبوليفارد"، لتصل الفرحة إلى السماء، في تطبيق عملي لوصف الموسم "سعيدة ومنورة في سماها وأرضها.. هذي الرياض في موسمها".





فعاليات منطقة البوليفارد

جدير بالذكر تستمر فعاليات منطقة البوليفارد، إلى نهاية موسم الرياض في منتصف شهر ديسمبر ومن أهمها النافورة الراقصة، أكبر نافورة راقصة في السعودية، حيث تتضمن عرضًا موسيقيًا ثلاثي الأبعاد، يجمع الدخان والنار مع الماء، ليالي المحروسة التي تأتي بأجواء مصرية عبر تجسيد الحارات القديمة في مصر، مثل ميدان التحرير، وحي الأزهر، والحسين، واستضافة عدد من الفنانين الشعبيين المصريين، منهم محمود الليثي، ومصطفى حجاج، وعبدالباسط حمودة، إضافة إلى تقديم أشهر الأكلات المصرية.





كما يحتوي المكان على عدد من المطاعم العالمية والمحلية، والمتاجر التي يبلغ عددها نحو 70، إضافة إلى فعاليات تتطلب دفع رسوم وشراء تذاكر، منها ليالي عدن، ولونا سينما، وليالي الدراعة، ومعرض "أب سايد داون".