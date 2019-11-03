شاهد.. عمرو أديب يعلق على زيارة الفنانة العالمية "كاتي بيري" إلى مصر

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الفنانة العالمية كاتي بيري، إلى مصر، وتصريحاتها التي أشادت فيها بمصر، بعد قضاء إجازة عيد ميلادها بصحبة حبيبها، و64 صديق لها، وقال إنها مطربة عظيمة.





وأوضح "أديب" في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن الفنانة العالمية ذهبت إلى سيوة في البداية، واستكملت "المغامرة" في الصحراء، واختتمت زيارتها بصورة تجمعها بصديقها أمام الهرم.





وتابع: "العالم كله بيتفرج على الست بيري، هذه المطربة العظيمة، وهي جاية تحتفل بعيد ميلادها، واستخدمت بعض الجمل من الحياة الفرعونية"، معقبا: "مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر.. إحنا مش بنشوف الجمال ده، بنشوف بس الزحمة والغلاء إنما الناس اللي بتيجي تبص من برا يكونون في حالة انبهار وانهيار وحب للبلاد".





وأشار إلى أن الآثار المصرية تعتبر "ديكور مصر"، معقبا: "مصر ديكورها عمره 7 آلاف سنة"، مشددًا على أن السياحة عادت مرة أخرى إلى ما قبل 2011.