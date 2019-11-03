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موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز اليوم الأحد 3/11/2029 في الكونفدرالية الإفريقية
الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:24 ص
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محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني، بإياب دور ال32 مكرر للكونفدرالية.
موعد مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بالكونفدرالية
وتقام مباراة بيراميدز سبورت ضد يانج أفريكانز التنزاني، اليوم الأحد 3 نوفمبر، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز
وتذاع مباراة بيراميدز سبورت ضد يانج أفريكانز التنزاني، عبر مجموعة قنوات أون سبورت وتايم سبورتس.
نتيجة الذهاب بين الفريقين
ونجح بيراميدز، في تحقيق الفوز ذهابا على يانج أفريكانز، بهدفين مقابل هدف خارج الديار ليضع قدما في دور المجموعات ويحتاج التعادل أو الفوز بأي نتيجة، ليتأهل لأول مرة في تاريخه لدور المجموعات بالكونفدرالية.
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