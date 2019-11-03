Advertisements
Advertisements
Advertisements

رسالة نارية من سمية الخشاب لـ"أحمد سعد" بعد الحكم بحبسها 3 سنوات (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 02:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
نعيم يوسف
Advertisements
قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها كانت متسامحة مع طليقها أحمد سعد، مؤكدة: "إذا طلع العيب من أهل العيب ميبقاش عيب"، لافتة إلى أنه لا يحترم اتفاقاته مع الناس.

وعلقت "الخشاب" في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "MBC مصر"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، على الحكم الصادر ضدها بالحبس ثلاثة سنوات، في قضية شيك بدون رصيد، أقامها طليقها أحمد سعد، قائلة إنه كان "تخليص حسابات بينهما بعد انتهاء العلاقة الزوجية".

وأضافت، إنها من حقها الحصول على نفقة، ومتعة، وكان يريد من التوقيع على التنازل عن حقوقها الشرعية، ولم تكن تعرف أنه مستمر في قضيته.

أنه أرسل رسالة صوتية لبعض الوسطاء، وزعم أنه لم يفوض المحامي في استكمال القضية، مشددة على أنها لم توقع على تنازل لحقوقها.

ووصفت طليقها السابق بأنه "مش مظبوط"، وكان الكثيرون يحذرونها منه، خاصة بعد التعدي عليها بالضرب، وتسبب في فقدانها للطحال، معقبة: "أنا ليا حقوق شرعية مأخدتها.. وليا حق دمي"، مشددة على أنها لن تترك حقها، معقبة: "أنا هردعه.. عشان ماشي في شغل بلطجة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سمية الشخاب وأحمد سعد سمية الخشاب حبس سمية الخشاب 3سنوات حبس سمية الخشاب أحمد سعد

أخبار تهمك

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر رابط مباراة الريدز KORA STAR كورة لايف ماتش ليفربول هدف تريزجيه

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت REAL مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA STAR كورة لايف ماتش ريال مدريد رابط يلا شوت مباشر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

«رابط مباشر شووت» مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شووت LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش ليفربول هدف تريزجيه العالمي NOW

منذ حوالي 9 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ضد استون فيلا بث مباشر رابط مجانا YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف NOW

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل بعد حبسها 3 سنوات.. سمية الخشاب: "هاخد حقي من أحمد سعد"

منذ أقل من ساعتين

عاجل - أول رد فعل من ميسي بعد خسارة برشلونة ضد ليفانتي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. تصرف غريب من ميسي بعد السقوط أمام ليفانتي

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر liverpool vs aston villa مجانًا الآن بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة ماتش برشلونة الآن NOW

منذ حوالي 10 ساعة

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

منذ حوالي 10 ساعات

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. هل تزوجت سمية الخشاب من أحمد سعد في شهور عدتها؟

رغم انفصال أحمد سعد وسمية الخشاب.. الأخيرة تحتفظ بصورتهما عبر "واتس اب"

بعد حلقة أحمد سعد.. سمية الخشاب: إن كنت مخطئا فلن تجد غير الكلام الجارح

اليوم.. سمية الخشاب ترد على أكاذيب أحمد سعد في "شيخ الحارة" (فيديو)

سمية الخشاب تؤكد: أحمد سعد خايف مني (فيديو)

سمية الخشاب: "مفاتيح شقتي كانت مع إخوات أحمد سعد"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:24 م

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس.. الملكي يرفض هدية برشلونة

نتيجة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم 2/11/2019

03:49 م

أهداف مباراة ليفربول واستون فيلا.. تريزيجية يسجل وصلاح يشاهد

04:39 م

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status