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"يد" الداخلية يختتم الدور الأول بدون هزيمة بعد فوز سهل على التصنيع بالممتاز

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:44 ص
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الفريق
الفريق
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واصل لاعبو الفريق الأول بنادي الداخلية، تألقهم وحفاظهم على صدارة المجموعة الأولى، بالدور التمهيدي للدوري الممتاز لكرة اليد، بعد فوز سهل اليوم على فريق التصنيع، بنتيجة 12- 24، خلال المباراة التي أقيمت على ملعبهم بالصالة المغطاة بالمؤسسة العمالية.

الفريق حصد النقطة الـ21، بفوزه السابع اليوم، محققا العلامة الكاملة، ومتصدرا جدول المجموعة الأولى (مجموعة القاهرة) بفارق نقطتين عن فريق الشمس، الذي يملك 19 نقطة.

اللاعبون دخلوا اللقاء وسط تركيز تام لتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة بالدور الأول، من الدور التمهيدي، ليكملوا مسلسل الفوز المتتالي الخالي من الهزائم، بينما ظهر فريق التصنيع بأداء متواضع عكس الموسم السابق.

الفريق حقق الفوز السابع له اليوم، ليحافظ على صدارته للترتيب، في انطلاقة متميزة وسط التدعيمات القوية التي شهدها الفريق الموسم الجاري، بعد فوزه على نظيره اتحاد الشرطة في المباراة الأولى بنتيجة 24 - 20، ثم فاز على نظيره مدينة نصر، بنتيجة 28 - 20، ثم النصر القاهري، بنتيجة 30 - 24، ثم الشمس بنتيجة 33 - 31، ثم مصر للبترول بنتيجة 27 - 26 ثم بنها 30 - 23.

الجهاز الفني لفريق الداخلية، يرأسه الكابتن سامح عطوة، ويضم الدكتور محمد فاروق مدربا عاما، محمد المهداوي مدربا، وأحمد سمير مدربا لحراس المرمى، وياسر عامر، مشرفا عاما على الفريق، وأسامة النعناعي طبيبا للفريق.

الفريق يضم كل من: محمد حسين، أحمد سامي عبد الرؤف، حسام طاهر أبو زيد، محمد حسن زكي، محمد عصام، أحمد مدحت، محمود صابر، زياد عادل، محمد هاني، عبد الرحمن كرم، محمد أشرف، يوسف عبد الفتاح، عمر طارق، محمد ثروت، عمر أمين، حازم محمد، أدهم محمد، محمد أنور، نور الدين سيد، أحمد مصطفى إبراهيم، محمود رأفت.

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الكلمات المفتاحية

يد الداخلية نادي الداخلية كرة اليد الدوري الممتاز

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