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أول تعليق من زيدان على التعادل أمام ريال بيتيس

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 01:10 ص
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زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
حسام مجدي
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علق الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد الإسباني على تعادل فريقه اليوم السبت 2 نوفمبر مع نادي ريال بيتيس في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

نتيجة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

وانتهت المباراة التي جمعت بين نادي ريال مدريد ونادي ريال بيتيس بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات زيدان عقب المباراة

وقال زيدان في تصريحات صحيفة عقب مباراة اليوم: "لقد خسرنا نقطتين. الخصم في الشوط الثاني تسبب لنا أيضًا في مشكلة، قاتلوا لأجل هذه النقطةلدينا نقاط عديدة مفقودة. إنه أفضل دوري في العالم والألعاب السهلة غير موجودة."

وتابع: "كان هناك لمسة يد ولكن الحكم قرر أن الأمر كان غير ذلك، ولكن لقد اتخذ الحكم قراره وهذا كل شيء لن يغير هذا أي شيء. نحن نعرف ما حدث ورأيت لمسة اليد لكن عليك احترام القرار".

وأضاف: "نحن في أفضل دوري في العالم. أي نادي يضعك في مأزق حتى الاندية الصغيرة أيضًا، المستوى العام للفريق كان جيداً ، لكننا اضعنا الكثير من الفرص المُحققة، سابقى إيجابياً مع هذا الفريق".

وواصل: "المباراة الماضية سجلنا خمسة أهداف ، ليس كل يوم سنحرز خمسة أهداف، نعلم أن خلق الفرص هو أهم شيء".

بيل يترك المباراة من جديد ويرحل

وأكد زيدان أن جاريث بيل جناح الفريق قد غادر قبل نهاية اللقاء قائلل: "بيل وخاميس غادرا قبل نهاية اللقاء ، لكنها قاما بدعم الفريق قبل المباراة هذا هو الشيء المهم".

وأنهى زيدان حديثه قائلا: "لم نتمكن من إضافة الفوز الثالث على التوالي لقد جربنا ولكن يجب ان نحترم ما تقدمه الخصوم إنها ليغا صعبة للغاية ومعقدة، الجميع يخفقون. لكن علينا النهوض سريعاً ستكون هذه الليغا تنافسية و متكاملة للغاية."

ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة يصل رصيد ريال مدريد إلى 22 نقطة ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي جلطة سراي يوم الأربعاء القادم 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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