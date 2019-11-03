"وريني بره".. عميد كلية الحقوق بطنطا يرد على اتهامه بالتحرش بطالبة

قال الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية حقوق طنطا، إنه طاله من أحدى الطالبات بمغادرة قاعة المحاضرات بسبب تحدثها في الهاتف، أثناء إلقائه المحاضرة، فهاتفت والدها قائلة: "يا بابا لازم توريه.. وأنا هوريك"، فرد عليها قائلًا: "وريني بره، عشان قدام الطلبة مينفعش"، لافتَا إلى أنه لا يقصد أي شيء من هذه العبارة مثلما تصور البعض.





وتابع عميد كلية حقوق طنطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أنه قام بإلقاء هاتف الطالبة على الأرض ولم يحدث فيه شيء، بدليل أن الطالبة قامت بمهاتفة والدها مرة أخرى، لافتَا إلى أن قانون تنظيم الجامعات يُلزم أساتذة هيئة التدريب بالحفاظ على النظام داخل قاعة هيئة التدريس، وهذا ما قام به.





وأضاف أن القنوات المعادية تحاول أن تتحدث بأن ما قام به تحرش جنسي بالطالبة، وهذا غير صحيح، مشيرًا إلى أن والد الطالبة اتصل به وقدم له اعتذارًا عما قامت به نجلته.





وأشار إلى أنه يحترم كافة التحقيقيات، ولا بد أن يعلم الجميع بأن الجامعة لها قدسيتها، مؤكدًا أن الموضوع أصبح في يد الجامعة وليس فيه يده، مشيرًا إلى أنه أقام بإعداد مذكرة وقدمها لجهة المختصة بالتحقيق.



