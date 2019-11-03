تصريح قوي لـ"الجفري" في أزمة أسما شريف منير وتصريحها بشأن الشعراوي

عقب الشيخ الحبيب الجفري، الداعية الإسلامي، على الضجة التي أثيرت بسبب وصف أسما شريف منير الشيخ محمد متولي الشعراوي بـ"المتطرف"، موضحا أن هناك فرق بين النقد، وبين النقض والهدم، مشيرًا إلى أنه ليس حد بعد المعصوم محمد –صل الله عليه وسلم- فوق مستوى النقد إن كان صادرًا على أسس علمية.



وأشار "الجفري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الشباب لديهم حاجة إلى أن يتكلموا، ومن حقهم أن يتم تشجيعهم على ذلك، وأن يخرجوا ما في نفوسهم، ومن حقهم أن يسألوا عن كل شيء.



وأوضح أن النقد يعني أن يستوعب الشخص ما ينتقده جيدا، فيبني عليه حكمه بالنقض، وهذا يتطلب أن يكون لدى الإنسان معرفة بما ينتقده، مضيفا أنه من حق أي إنسان أن يقول على شيىء أنه غير مقتنع به، وغير متقبل لمسألة ما.

