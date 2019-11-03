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عاشور الأدهم: الحكم رفض نزول طبيب الفريق لإنقاذ لاعب من الموت.. وضربني

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:42 ص
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عاشور الأدهم
عاشور الأدهم
السيد علي
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صرح عاشور الأدهم لاعب سيراميكا كيلوباترا، أن الحكم سعيد حمزة رفض نزول طبيب الفريق لإنقاذ حياة محمود شكري لاعب سيراميكا من الموت في مباراة النصر بالقسم الثاني.

قال الأدهم في تصريحات لبرنامج "الماتش"  عبر فضائية صدى البلد: "سعيد حمزة رفض نزول الطبيب رغم أن شكري ابتلع لسانه وكان على وشك الموت".

وواصل: "الحكم لم يكتف برفضه نزول الطبيب، بل إنه قرر طرده مرة أخرى".

وتابع عاشور الأدهم أن الحكم، إعتدى عليه بالضرب خلال مباراة فريقه مع النصر في دوري القسم الثاني.

وأكد لاعب سيراميكا : "سعيد حمزة ضربني بالبونيه، وأما بكلمه بعد الماتش مردش عليا بقوله من تواضع لله رفعه سابني ومشي".

وأردف : "سعيد حمزة لم يكن موفقًا تمامًا، وقال لطارق سامي مساك فريقنا الدرجة الثانية «مقرفة»، وأقول له إذا لم يكن يعجبك دوري القسم الثاني فعليك التحكيم في الدوري الممتاز فقط".

ونفى الأدهم أن يكون لاعبي سيراميكا افتعلوا أزمات مع الحكم خاصة وأن الفريق كان متقدمًا في النتيجة وبالتالي لا يوجد مبرر لحدوث أي أزمة من جانبهم.
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