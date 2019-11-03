تعرف على ترتيب هدافو الدوري الإسباني

انتهت مباريات اليوم الأول من الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني الممتاز، مساء اليوم بمواجهات من لعيار الثقيل شهدت تعثر برشلونة وريال مدريد.





وسقط برشلونة بثلاثية مقابل هدف وحيد أمام ليفانتي، في مفاجأة من العيار الثقيل، قد تطيح بالفريق الكتالوني من صدارة الترتيب في حال فوزر غريمه ريال مدريد أمام ريال بيتيس لحساب نفس الجولة.





فيما اقتنص إشبيلية تعادلا أمام أتليتكو مدريد بهدف لكل فريق، فيما فشل ريال مدريد في استغلال تعثر برشلونة، ويتعادل مع منافسه ريال بيتيس سلبيا وسط أرضه وجمهوره.





وتختتم منافسات الجولة الثانية عشر غدا الأحد، حيث يحل ريال مايوركا ضيفا على نظيره بلد الوليد، وفياريال ضد أتليتكو بلباو، ويستضيف أوساسونا الأفيس، وليجانيس ضد إيبار، وسلتا فيجو ضد خيتافي، وسويداد يحل ضيفا على ريال سوسيداد.





ويرصد "الفجر الرياضي" ترتيب هدافو الدوري الإسباني عقب نهاية اليوم الأول من الجولة الثانية عشر للدوري الإسباني بالتقرير الآتي:-





1- جيرارد مورينو لاعب فياريال: 7 أهداف

2- كريم بنزيما لاعب ريال مدريد: 7 أهداف

3- لورين مورون لاعب ريال بيتيس: 7 أهداف

4- لويس سواريز لاعب برشلونة: 6 أهداف

5- دانييل باريخو لاعب فالنسيا: 5 أهداف

6- توكو إكامبي لاعب فياريال: 5 أهداف

7- لوكاس بيريز لاعب ألافيس: 5 أهداف

8- ليونيل ميسي لاعب برشلونة: 5 أهداف.

9- ويليان خوسي لاعب ريال سوسييداد: 5 أهداف

10- أنخيل رودريجيز لاعب خيتافي: 5 أهداف.



