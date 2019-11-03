اسعار الذهب اليوم الأحد3-11-2019
استقرت اسعار الذهب باسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد 3-11-،2019، مع ترقب افتتاح البورصات العالمية لبدء التداول على الذهب الذي من المتوقع ان يرتفع خلال الايام القادم نتيجة خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار.
اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3-11-2019:
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل
588.49 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 686.58 جنيها .
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 784.64 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,493 جنيها.
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة الأحد 3-11-2019:
سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل
588.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 686.58 جنيهًا
للجرام، والذهب عيار 24 سعر 784.64
جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,493 جنيه.
اسعار الذهب الأن
متوسط
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
771 إلى 774
|
عيار 22
|
707 إلى 709
|
عيار 21
|
675 إلى 677
|
عيار 18
|
579 إلى 580
|
عيار 14
|
450 إلى 451
|
عيار 12
|
386 إلى 387
|
الاونصة
|
23.991 إلى 24.063
|
الجنيه الذهب
|
5,400 إلى 5,416
|
الكيلو
|
771.429 إلى 773.714
متوسط
اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
784.64جنيه
|
48.61$
|
سعر الذهب عيار 22
|
719.26جنيه
|
44.56$
|
اسعار الذهب عيار 21
|
686.58جنيه
|
42.54$
|
اسعار الذهب عيار 18
|
588.49جنيه
|
36.46$
|
سعر الذهب عيار 14
|
457.71جنيه
|
28.36$
|
سعر الذهب عيار 12
|
392.32جنيه
|
24.31 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
294.24جنيه
|
18.23 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,402 جنيه
|
1,512 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,493 جنيه
|
340.28 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
784,639 جنيه
|
48,611 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
31 أكتوبر
|
784.64
|
686.58
|
588.49
|
457.71
|
392.32
|
30 أكتوبر
|
776.71
|
679.64
|
582.54
|
453.08
|
388.36
|
29 أكتوبر
|
771.77
|
675.31
|
578.84
|
450.20
|
385.88
|
28 أكتوبر
|
774.93
|
7678.08
|
581.21
|
452.05
|
387.47
|
27 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
26 أكتوبر
|
780.88
|
683.29
|
585.67
|
455.52
|
390.44
|
25 أكتوبر
|
781.17
|
683.54
|
585.89
|
455.69
|
390.59
|
24 أكتوبر
|
780.46
|
682.92
|
585.36
|
455.27
|
390.23
|
23 أكتوبر
|
777.13
|
680.01
|
582.86
|
453.33
|
388.57