اسعار الذهب اليوم الأحد3-11-2019

استقرت اسعار الذهب باسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم الأحد 3-11-،2019، مع ترقب افتتاح البورصات العالمية لبدء التداول على الذهب الذي من المتوقع ان يرتفع خلال الايام القادم نتيجة خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار.



















اسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3-11-2019:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 588.49 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 686.58 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 784.64 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,493 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة الأحد 3-11-2019:

سجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 588.49 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 686.58 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 784.64 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,493 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 771 إلى 774 عيار 22 707 إلى 709 عيار 21 675 إلى 677 عيار 18 579 إلى 580 عيار 14 450 إلى 451 عيار 12 386 إلى 387 الاونصة 23.991 إلى 24.063 الجنيه الذهب 5,400 إلى 5,416 الكيلو 771.429 إلى 773.714







متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 784.64جنيه 48.61$ سعر الذهب عيار 22 719.26جنيه 44.56$ اسعار الذهب عيار 21 686.58جنيه 42.54$ اسعار الذهب عيار 18 588.49جنيه 36.46$ سعر الذهب عيار 14 457.71جنيه 28.36$ سعر الذهب عيار 12 392.32جنيه 24.31 $ سعر الذهب عيار 9 294.24جنيه 18.23 $ اسعار أوقية الذهب 24,402 جنيه 1,512 $ اسعار جنيه الذهب 5,493 جنيه 340.28 $ اسعار كيلو الذهب 784,639 جنيه 48,611 $

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى