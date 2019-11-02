هذه المتسابقة تتسبب في انهيار سميرة سعيد

اشتعلت الحلقة الثانية من حلقات المواجهة فى برنامج "ذا فويس" بين المتسابقتين ملك ساوند،كارلا عطا الله، بغنائهم أغنية باللغجة الانجليزية، واختارت الفنانة سميرة سعيد المتسابقة كارلا للانتقال إلى العروض المباشرة، وعلى الرغم من اختيار سميرة لكارلا إلا أنها انهارت من البكاء، وذلك بعد خروج المتسابقة ملك ساوند من البرنامج.







وحاول أعضاء لجنة التحكيم تهدئة الفنانة سميرة سعيد ، حيث قالت لها الفنانة أحلام: "ما تعيطيش خلاص" وأكد الفنان محمد حماقى علر أن سميرة كان اختيارها صحيحا، و أعرب راغب علامة عن اعجابه باختيار سميرة سعيد لـ كلارا.



وفى سياق مختلف، شهد برنامج"ذا فويس" وجود خاصية جديدة، وهى عبارة عن "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التى يرغبون فى ضمها لفريقهم.



ويعد برنامج "ذا فويس 5"، من أهم برامج المسابقات الغنائية، ويشارك فيه مواهب من 17 دولة عربية، والبرنامج يقوم بتقديمه ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور، ويضم البرنامج في مرحلة "الصوت وبس" 15 مشتركًا ضمن فريق كل مدرب، بدلا عن 12، وتعقبها مرحلة "المواجهة" والانتقال إلى "الحلبة" بـ3 مشتركين يتم اختيار اثنين منهم من قبل مدرّب الفريق للتنافس بهما في مرحلة المواجهة.



تعود فكرة ابتكار برنامج "ذا فويس" إلى جون دي مول وذلك فى عام 2010، وهو النسخة العربية من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي ، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وذلك بمشاركة كلا من "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تواجدوا لثلاث مواسم متتالية.



وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني، وحصل على عقد تسجيل ألبوم وعقد عمل مع يونيفرسال العالمية للموسيقى، إلى جانب عقد أغنية منفردة مع شركتي سوني بيكتشرز إنترتينمنت وبلاتينيوم ريكوردز المسؤولة عن تسويق الإنتاج الفني للبرنامج.



والموسم الخامس يرأس لجنة تحكيمه كلاً من سميرة سعيد، أحلام محمد حماقي، راغب علامة.