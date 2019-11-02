مدحت صالح يداعب عمرو سليم ويقدم له التحيه في حفله بـ"الموسيقى العربية"





وسط حاله من الفرحة والبهجة داعب المطرب مدحت صالح، الفنان عمرو سيلم "صوليست بيانة"، اثناء حفله المنظم ضمن فعليات اليوم الثاني للدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، والذي يقيمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة جيهان مرسي، حيث شهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور وعشاق المطرب.





حيث قام مدحت صالح، بإحتضان عمرو سليم، وتقديم التحيه له، وذلك في مشهد مليئ بالمحبه والإبتسامات التي خلقت حاله من السعادة والسرور بين جدران المسرح.





ويشارك في المهرجان بدورته الجديدة، 92 مطرب ومطربة وعازف و37 حفل موسيقي وغنائي و22 فرقة موسيقية وسيتم تكريم 12 شخصية من خلاله، و7 دول عربية تشارك في الفعاليات، و6 مسارح تحتضن فعالياته بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.





وتضم أعضاء اللجنة التحضرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة، الدكتور رضا رجب، الدكتور عماد عاشور، الدكتور خالد داغر، الفنان أمجد العطافى، الإعلامي امجد مصطفى، الفنان ماجد سرور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم، الموسيقار زياد الطويل، الدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.





الدورة الـ 28 للمهرجان





يذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة على جميع مسارح الأوبرا..والذى يقام فى الفترة من 1 الى 12 نوفمبر.





الفنانون المشاركون في إحياء المهرجان





ويستضيف مسرح دار أوبرا الاسكندرية 7 حفلات بمشاركة نجوم الأوبرا وكبار نجوم مصر والوطن العربى وهم الفنان الكبير هانى شاكر الفنان الكبير فؤاد زبادى، الفنان الكبير محمد ثروت، الفنان الكبير محمد الحلو ونجم لبنان عازف الكمان جهاد عقل.





ونجم العراق عازف القانون المتميز الفنان فرات قدورى والفنان الكبير مروان خورى والنجم عاصى الحلانى والفنانة وعد البحرى والفنانة ريهام عبد الحكيم ويختتم المهرجان فعاليته بالاسكندرية بحفلا فنيا للفنان الكبير على الحجار.





ويواصل المهجران ثانى حفلاته مساء غدا بحفل فنى للنجم الكبير مروان خورى والفنان العراقى فرات قدورى ونجوم الاوبرا مى حسن ووليد حيدر.



