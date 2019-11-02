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جوارديولا مهاجمًا ماني: سنرى قدرته على الغطس في الأنفيلد

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:39 م
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ساديو ماني
ساديو ماني
حسن شحاتة
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شن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، هجومًا لاذعًا على الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول بعد قيادة فريقه للفوز مساء اليوم.

تصريحات جوارديولا عن ماني
وفاجئ جوارديولا الجميع بتصريحاته المثيرة عن ماني، لاعب ليفربول،عبر شبكة "بي بي سي" البريطانية قائلاً : "أحيانًا تمتلك الموهبة لتسجيل أهداف رائعة في اللحظات الأخيرة، ولكن ماني أحيانًا يقوم بالغطس، إنه لاعب موهوب، سنذهب إلى الآنفيلد الأسبوع المقبل ونرى مدى قدرته على الغطس من عدمها".

وكان ماني قد تمكن من إنقاذ فريقه مساء السبت من السقوط في فخ التعادل أمام مضيفه أستون فيلا، بعدما تمكن من صناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني، لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 للريدز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول
ومن المنتظر أن يحل مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، يوم الأحد المقبل، على ملعب "آنفيلد"، ضمن قمة منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الإنجليزي.
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الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربول ساديو ماني جوارديولا

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