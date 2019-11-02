بسنت فهمي: لا يمكن الاعتماد على موازنة الدولة في تمويل المشروعات

شددت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب، على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تقوم بها الدولة، حيث ذكرت أن مصر في حاجة إلى ضخ أموال بداخلها سواء كانت هذه الأموال من مستثمرين مصريين أو أجانب.



وأضافت "فهمي"، خلال حوارها في برنامج " حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أنه لا يصح الاعتماد على موازنه الدولة في تمويل المشروعات، لذلك فإن تهيئة المناخ للمستثمرين سواء مصريين أو عرب أو أجانب شيء مهم للغاية.



وتابعت: "من المهم يكون عندنا درجة واضحة من الإفصاح والشفافية والحوكمة".