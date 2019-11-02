مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

قال وليد العشري، المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، إن الفيديو الذي تظهر فيه مشادة كلامية بن إحدى طالبات كلية التجارة بالجامعة، والدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق، لم يوضح الحقيقة كاملة، ولا خص طالبة فقط، مشيرًا إلى أنه يخص طالبا وطالبة معا.



وأضاف "العشري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن الواقعة بدأت بتصرف غير مقبول للطالب، موضحا أنه أثناء قيام عميد كلية الحقوق بالجامعة بإلقاء محاضرة فوجئ أن طالبة تتحدث عبر الهاتف، وطالبا آخر يدخن سيجارة داخل قاعة المحاضرة.



وتابع أن دكتور الجامعة أبلغ الطالب بشكل سلمي أن التدخين غير مسموح به في قاعة المحاضرة، "فما كان من الطالب غير إنه رد بإساءة، وقال جهرا أنه سيدخن أكثر من سيجارة، ولذلك قام العميد بطلب الأمن الإداري لإخراجه من المحاضرة حفاظًا على النظام داخل قاعة، وذلك بعد أن رفض الطالب إعطاء كارنيه الجامعة للعميد.



وتابع: "كذلك طلب من الطالبة إغلاق هاتفها المحمول لكنها ردت بشكل غير لائق، وقالت له "أنت مش عارف أنا مين وهتكلم براحتي.. كلم بابا"، فانزعج من هذا التصرف "إزاي طالبة ترد بهذا الشكل"، مما آثار حديثها حفيظة دكتور الجامعة، وطلب لها الأمن الإداري.



وأوضح أن رد الطالبة، أغضبه وقال لها "عيب"، مؤكدًا على أن الجامعة فتحت تحقيقا في الواقعة، مشيرا إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسيلة إعلامية، خاصة وأنها تحاول النيل من العلاقة بين الأستاذ والطالب، معقبًا: "بيحولوا يشوهوا أساتذة الجامعة".

