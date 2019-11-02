محمد سالم لـ "الفجر الرياضي": لو رجع بيا الزمن مش هنضم للزمالك.. وارتديت قميص بتروجت "مضطراً"

تحدث محمد سالم لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي عن مشواره بداية من قطاع الناشئين بالذئاب وحتى عودته مره أخرى لصفوف المقاولون العرب هذا الموسم.





وقال سالم في حديثه لـ " الفجر الرياضي " عن بداياته قائلًا :" بدأت مع المقاولون في الفريق الأول في سن صغير، وكانت فترة موفقة للغاية".





وأضاف :" بعد ذلك كان لدي عروض من خارج مصر، وكنت ارغب في الاحتراف، ولكن إدارة النادي وافقت على عرض الزمالك ولم أكن استطيع الاعتراض عليه".





وأردف :" فترة الزمالك كانت جيدة في البداية رغم قلة مشاركاتي، ولكني كنت إيجابي حينما اشارك كاحتياطي".





وأوضح :" ولكن بعد ذلك اختفيت، واختفائي لم يكن لأسباب فنةه، كنت جاهزًا للمشاركة وكل الأمور على مايرام".





وتطرق للحديث عن فترة انضمامه للاتحاد السكندري معاراً قائلا :" لم تكن فترة موقفة لي، فكنت مصاب طول الوقت ولم استطع تقديم شىء للفريق".





واكمل قائلًا :" رحيلي لبتروجت كان اضطراريا مع كامل احترامي للفريق، فكنت مهدد أن استمر مع الزمالك بقائمة الانتظار، ولذلك فكان الرحيل سريع واضطراري بحثا عن المشاركة".





وقال:" تنقلي بين أندية كثيرة في وقت قصير لم يكن سوى لبحثي عن المشاركة ليس أكثر".





واستكمل :" بعد ذلك تحدث معي علاء عبد العال من أجل الانتقال للداخلية وبالفعل ظهرت بمستوى جيد".





وعن عودته للمقاولون قال :" عودتي بعد ذلك للمقاولون العرب لا اعتبرها عوده لنقطة البداية، ولكن استطع أن أطلق عليها فرصة للحصول على دفعة جديدة من بيتي، كما حدث من قبل".





وعن فترة الزمالك قال :" إن عاد بي الزمن لن انضم للابيض وسوف احترف بالخارج".





واختتم حديثه قائلًا :" اعلم أنني وقفت مكاني كثيرا، لأمور بإرادتي وخارج إرادتي، ولكني أريد أن استكمل ماقدمته مع الداخلية مره أخرى بالمقاولون العرب".



