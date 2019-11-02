تعرف على موعد حفل أحمد جمال في نادي روسيا بمدينة العاشر

نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر لحفله الجديد بنادي روسيا بمدينة العاشر من رمضان.



وكتب الفنان أحمد جمال قائلا: "انتظروني في حفل نادي بروسيا بمدينة العاشر من رمضان يوم الجمعة القادمة ٨ / ١١ / ٢٠١٩".



وعلق عليه أحد المتابعين قائلا: "ربنا يوفقك يا چيمي، هتبقا احلى حفلة في العاااالم".



وعلق آخر عليه قائلا: "الشرقية هتنور يا ملك الإحساس، بحبكككك".



على صعيد آخر نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لحفل زفاف عروسة.



وكتب عليه معلقا: "بعتولي رقصتهم على نشيد العاشقين وكانوا مكسوفين شوية إني منزلش الفيديو عشان معمولة عالضيق في البيت".



وتابع قائلا: "بس أنا أصريت إن كلنا نحتفل بيهم ونقولهم مبروك".



واختتم الفنان أحمد جمال قائلا: "عشان هما جمال أوي وهما اللي محليين الفيديو والفرحة اللي في عيونهم وعيون الست الجميلة دي سواء مامتها أو مامته تساوي الدنيا كلها".