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تعرف على موعد حفل أحمد جمال في نادي روسيا بمدينة العاشر

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:57 م
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أحمد جمال
أحمد جمال
روان هيثم محمد
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نشر الفنان أحمد جمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر لحفله الجديد بنادي روسيا بمدينة العاشر من رمضان.

وكتب الفنان أحمد جمال قائلا: "انتظروني في حفل نادي بروسيا بمدينة العاشر من رمضان يوم الجمعة القادمة ٨ / ١١ / ٢٠١٩".

وعلق عليه أحد المتابعين قائلا: "ربنا يوفقك يا چيمي، هتبقا احلى حفلة في العاااالم".

وعلق آخر عليه قائلا: "الشرقية هتنور يا ملك الإحساس، بحبكككك".

على صعيد آخر نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لحفل زفاف عروسة.

وكتب عليه معلقا: "بعتولي رقصتهم على نشيد العاشقين وكانوا مكسوفين شوية إني منزلش الفيديو عشان معمولة عالضيق في البيت".

وتابع قائلا: "بس أنا أصريت إن كلنا نحتفل بيهم ونقولهم مبروك".

واختتم الفنان أحمد جمال قائلا: "عشان هما جمال أوي وهما اللي محليين الفيديو والفرحة اللي في عيونهم وعيون الست الجميلة دي سواء مامتها أو مامته تساوي الدنيا كلها".
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