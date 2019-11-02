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وكيل البرلمان يصدم عمرو أديب على الهواء (فيديو)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 11:04 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن المجلس قدم استجواب واحد على مدار الأربع سنوات الماضية من عمر البرلمان، والذي أسفر عن استقالة وزير التموين، موضحا أن هناك نواب كثيرين تقدموا بطلبات استجواب ولكنها لم تكن مستوفاه للشروط، ولم مكتملة الأركان.

وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك نحو 1000 طلب إحاطة، و800 طلب مناقشة عاجل تقدم بها البرلمان، موضحا أنهم يرتبون مع وزير شئون مجلس النواب لاستدعاء وزير معين لمناقشته في عدة ملفات، ولكن بعضهم قد يتأخر في الحضور إلى البرلمان لانشغاله.

وناشد المواطنين أن كان لديهم أي وقائع فساد، أو مشكلة ما يتقدم إلى نائب دائرته، موضحا أنه يستقبلون نحو 8 استجوابات في العام، ليعلق الإعلامي عمرو أديب مندهشا: "8 استجوابات في السنة وغير مستوفين للشروط".
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الكلمات المفتاحية

مصر عمرو أديب طلبات إحاطة توك شو

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