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الإتحاد السكندري يعلن قائمته المواجهة للمحرق البحريني بالبطولة العربية

السبت 02/نوفمبر/2019 - 10:44 م
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طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري
طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري
احمد شاكر
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اعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه المواجهة للمحرق البحريني غدا على ملعب الاسكندرية ضمن مباريات ذهاب ثمن نهائي كأس الملك محمد السادس "البطولة العربية".

وجاءت قائمة زعيم الثغر كالتالي :

حراسة المرمى: عماد السيد، محمود الزنفلي.

الدفاع: محمود شعبان، إسلام جمال، محمد أنور، محمود رزق، السيد سالم، أسامة العزب، ويلسون أكابكو.

الوسط: نور السيد، أحمد نبيل مانجا، هشام محمد، أحمد حجي، خالد الغندور، أيمن غباشي، أحمد رفعت، كريم الديب، أحمد راشد.

الهجوم: خالد قمر، إيمانويل أوكوي، محمد ناجي جدو، إيمانويل بناهيني.

ويعد رزاق سيسيه ابرز غيابات الاتحاد امام المحرق البحريني وذلك للايقاف.
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الكلمات المفتاحية

طلعت يوسف المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري المحرق البحريني الاتحاد السكندري

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