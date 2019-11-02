تشيلسي يصعد للمركز الثالث بفوز صعب على واتفورد في البريميرليج (فيديو)

حقق فريق تشيلسي فوزا صعبا على نظيره فريق واتفورد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.





وسجل تامي ابراهام هدف تشيلسي الأول، قبل أن يعزز بوليسيتش النتيجة بالهدف الثاني من تمريرة رائعة من صاحب الهدف الأول، وقلص ديلوفيو النتيجة بالهدف الوحيد لفريق واتفورد عن طريق ركلة جزاء قبل نهاية المباراة.





ورفع فريق تشيلسي رصيده من النقاط إلى 23 نقطة في المركز الثالث، بينما يحل فريق واتفورد في المركز الأخير برصيد 5 نقاط فقط بعد مرور 11 جولة بالبريميرليج.





وينتظر البلوز تعثر ليستر سيتي غدا بالتعادل أو الهزيمة من أجل البقاء في المركز الثالث، حيث يملك فريق ليستر 22 نقطة وسوف يلتقي ضد فريق كريستال بالاس في إطار منافسات نفس الجولة.