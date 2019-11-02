سعد رمضان: فخور بالغناء على مسرح من أهم المسارح في الوطن العربي





عبر الفنان اللبناني سعد رمضان، عن سعادته البالغة لمشاركته في فعليات الدورة الثامنة والعشرون لمهرجان الموسيقى العربية، والذي تنظمه درا الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة جيهان مرسي، مقدما الشكر للقائمين على المهرجان، فضلًا عن تحيته للمتواجدين بالمسرح.





واكد رمضان، خلال كلمته بالحفله المنظم ضمن فعليات المهرجان والذي شهد حضور عدد كبير من الجمهور، على أن من دواعي الفخره أن يقف على خشبة مسرح من أهم المسارح في الوطن العربي، فضلًا عن وجود جمهور ذواق لجميع الفنون بالعالم.





الدورة الـ 28 للمهرجان







يذكر أن الدورة الـ 28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 37 حفل يحييها 92 فنان منهم 81 مطرب ومطربة على جميع مسارح الأوبرا..والذى يقام فى الفترة من 1 الى 12 نوفمبر.









الفنانون المشاركون في إحياء المهرجان



ويستضيف مسرح دار أوبرا الاسكندرية 7 حفلات بمشاركة نجوم الأوبرا وكبار نجوم مصر والوطن العربى وهم الفنان الكبير هانى شاكر الفنان الكبير فؤاد زبادى، الفنان الكبير محمد ثروت، الفنان الكبير محمد الحلو ونجم لبنان عازف الكمان جهاد عقل.









ونجم العراق عازف القانون المتميز الفنان فرات قدورى والفنان الكبير مروان خورى والنجم عاصى الحلانى والفنانة وعد البحرى والفنانة ريهام عبد الحكيم ويختتم المهرجان فعاليته بالاسكندرية بحفلا فنيا للفنان الكبير على الحجار.





ويواصل المهجران ثانى حفلاته مساء غدا بحفل فنى للنجم الكبير مروان خورى والفنان العراقى فرات قدورى ونجوم الاوبرا مى حسن ووليد حيدر.







