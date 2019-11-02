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الإبراشي: السيسي طالب بملء الفراغ في تقديم استجوابات البرلمان لهذا السبب

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:37 م
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الإعلامي وائل الإبراشي
الإعلامي وائل الإبراشي
كساب أحمد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن جماعة الإخوان استخدمت الإرهاب وفشلت، وقامت بإعداد بعض المؤامرات ضد الدولة المصرية، ولكنها فشلت أيضًا، ومؤخرًا تعمل جماعة الإخوان على إعداد حملات لإطلاق الشائعات لتشويه الدولة المصرية، مستغلين وجود فراغ في تقديم الاستجوابات في البرلمان.

وتابع "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "one"، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بملء الفراغ في تقديم استجوابات ضد الوزراء، حتى توجد حياة نيابية قوية في الدولة المصرية، بدلًا من استغلال الجماعة الإرهابية هذا الأمر من خلال أجندتها التحريضية.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان عندما وجدت الاقتصاد تحسن، وانخفاض سعر الدولار، قامت بإطلاق بعض الشائعات حول انهيار الاقتصاد، من خلال الحديث على أن مصر ستحصل على قرض دولي بشروط مجحفة على المواطن.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان أطلقت كمًا كبيرًا من الشائعات حول توتر العلاقات المصرية السعودية، من خلال الحديث على ان التحالف المصري السعودي سينفض، بحجة أن السعودية طالبت مصر بالمال مقابل البترول.
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الكلمات المفتاحية

جماعة الاخوان الرئيس عبدالفتاح السيسى الإعلامي وائل الإبراشي استجوابات البرلمان

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