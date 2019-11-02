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القليوبية اليوم.."شقيق ضحية القطار يرفض تعينه بالسكة الحديد.. وإخلاء منزل مكون من 5 طوابق بشبين القناطر"
السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:36 م
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محمد نبيل
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شهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة والتي تنوعت ما بين رفض شقيق ضحية تذكرة القطار التعيين في السكة الحديد، والعثور على فتاة مصابة بغيبوبة وإخلاء منزل من 5 طوابق بشبين القناطر.
شقيق ضحية القطار يرفض تعيينه بالسكة الحديد: "مش هشتغل في مكان قتل أخويا"
أعلن تامر عيد شقيق محمد عيد ضحية تذكرة قطار طنطا، رفض العرض المقدم لتعيينه أو تعيين أحدًا من أفراد أسرته داخل قطاع السكة الحديد، قائلًا: "نرفض العمل في مكان تسبب في مقتل شقيقي".
وقال إن كل ما يطلبه حاليًا هو استرجاع حق شقيقه فقط، مطالبًا بالإعدام لمن تسبب في مقتله، مشيرًا إلى أن الأسرة لم تستوعب حتى الأن ما حدث لشقيقه، ووالدته تعيش في حزن كبير، موضحا أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، وعده بزيارة ثانية لأسرته لتقديم واجب العزاء لوالدته التي لم يستطع الدخول لها في زيارته الأولى بسبب حالتها الصعبة في ذلك الوقت.
العثور على فتاة مصابة بغيبوبة ملقاة بنهر النيل ببنها
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور علي فتاة مصابة بغيبوبة ملقاة في نهر النيل ببنها وهي علي قيد الحياة حيث جري إنتشالها ونقلها للعناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث وتكليف اجهزة البحث الجنائي بكشف هوية الفتاة وملابسات الحادث.
إخلاء منزل مكون من 5 طوابق في شبين القناطر
أخلت الأجهزة التنفيذية، بمجلس مدينة ومركز شبين القناطر، اليوم السبت، منزل مكون من 5 طوابق بقرية الأحراز بدائرة المركز، بعد تصدعه وظهور تشققات به نتيجة ميل المنزل بطريقة خطيرة، كما شمل قرار الإخلاء منزلًا مجاورًا حفاظًا على أرواح قاطني المنزلين.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، وانتقلت قوات الحماية المدنية والأمن ومجلس المدينة، لإخلاء المنزلين، وتكليف لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بمعاينة المنزل المشار إليه.
ضبط شحنة أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل مخزن بالقناطر الخيرية
ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية، اليوم السبت، شحنة كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والفاسدة داخل مخزن بمدينة القناطر الخيرية.
وكانت معلومات سرية وردت إلى محمد المحارق رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، من أهالي مدينة القناطر الخيرية، بوجود مخزن للأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، بالمدينة.
تشكيل لجنة لحصر كافة العقارات الليلة للسقوط بالقليوبية
أمر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة مختصة لفحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار بمنطقة الفلل بمدينة بنها، للتأكد من عدم تصدعها نتيجة عملية السقوط وذلك حفاظا على أرواح ساكينها.
وأشار محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، إلى أن مشكلة المنازل الآيلة للسقوط والصادر لها قرار إزالة هي تأخر أصحاب تلك العقارات في الإخلاء نظرا لأنها مؤجرة بإيجار قديم، مطالبا بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية في عمليات الإزالة الفورية للمنازل الآيلة للسقوط.
شقيق ضحية القطار يرفض تعيينه بالسكة الحديد: "مش هشتغل في مكان قتل أخويا"
أعلن تامر عيد شقيق محمد عيد ضحية تذكرة قطار طنطا، رفض العرض المقدم لتعيينه أو تعيين أحدًا من أفراد أسرته داخل قطاع السكة الحديد، قائلًا: "نرفض العمل في مكان تسبب في مقتل شقيقي".
وقال إن كل ما يطلبه حاليًا هو استرجاع حق شقيقه فقط، مطالبًا بالإعدام لمن تسبب في مقتله، مشيرًا إلى أن الأسرة لم تستوعب حتى الأن ما حدث لشقيقه، ووالدته تعيش في حزن كبير، موضحا أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، وعده بزيارة ثانية لأسرته لتقديم واجب العزاء لوالدته التي لم يستطع الدخول لها في زيارته الأولى بسبب حالتها الصعبة في ذلك الوقت.
العثور على فتاة مصابة بغيبوبة ملقاة بنهر النيل ببنها
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور علي فتاة مصابة بغيبوبة ملقاة في نهر النيل ببنها وهي علي قيد الحياة حيث جري إنتشالها ونقلها للعناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بطلب تحريات المباحث وتكليف اجهزة البحث الجنائي بكشف هوية الفتاة وملابسات الحادث.
إخلاء منزل مكون من 5 طوابق في شبين القناطر
أخلت الأجهزة التنفيذية، بمجلس مدينة ومركز شبين القناطر، اليوم السبت، منزل مكون من 5 طوابق بقرية الأحراز بدائرة المركز، بعد تصدعه وظهور تشققات به نتيجة ميل المنزل بطريقة خطيرة، كما شمل قرار الإخلاء منزلًا مجاورًا حفاظًا على أرواح قاطني المنزلين.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر، وانتقلت قوات الحماية المدنية والأمن ومجلس المدينة، لإخلاء المنزلين، وتكليف لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بمعاينة المنزل المشار إليه.
ضبط شحنة أدوية مهربة ومجهولة المصدر داخل مخزن بالقناطر الخيرية
ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بالقليوبية، اليوم السبت، شحنة كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والفاسدة داخل مخزن بمدينة القناطر الخيرية.
وكانت معلومات سرية وردت إلى محمد المحارق رئيس مباحث البيئة والمسطحات بالقليوبية، من أهالي مدينة القناطر الخيرية، بوجود مخزن للأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، بالمدينة.
تشكيل لجنة لحصر كافة العقارات الليلة للسقوط بالقليوبية
أمر الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بتشكيل لجنة مختصة لفحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار بمنطقة الفلل بمدينة بنها، للتأكد من عدم تصدعها نتيجة عملية السقوط وذلك حفاظا على أرواح ساكينها.
وأشار محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، إلى أن مشكلة المنازل الآيلة للسقوط والصادر لها قرار إزالة هي تأخر أصحاب تلك العقارات في الإخلاء نظرا لأنها مؤجرة بإيجار قديم، مطالبا بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية في عمليات الإزالة الفورية للمنازل الآيلة للسقوط.
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