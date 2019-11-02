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بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)

السبت 02/نوفمبر/2019 - 09:31 م
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العريس والعروسة
العريس والعروسة
أيمن يحيي
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شهدت إحدى القاعات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية قيام عريس وعروسة في حفل الزفاف بارتداء قميص النادي الأهلي بدلا من ملابس الزفاف، تعبيرًا عن شدة حبهما للنادي الأهلي.

وحرص العريس ويدعى "أحمد شعراوى" على ارتداء التيشرت الأحمر بدلا من "بدلة الفرح"، فيما ارتدت العروس وتدعى "ياسمين محمد" تيشيرت الأهلي بدلا من "فستان الزفاف الأبيض" مما يعكس حبهما للقلعة الحمراء.

وأكد أحد أقارب العريس أن العريس أصر على ارتداء تىشيرت الأهلي هو وعروسه في ليلة الزفاف، مؤكدين أن العريس، يعشق منذ صغره النادي الأهلي ويشجعه في كل البطولات.

العريس قال فى تصريحات لبوابة الفجر: "لم أتخيل لحظة أن أتزوج من أي زوجة تكون مشجعة لنادٍ غير الأهلي، فكنت أبحث عن عروسة أهلاويه لزيادة التوافق بيننا".

بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
بزى النادي الأهلي.. عريس وعروسة يحتفلان بزفافهما فى الغربية (صور)
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