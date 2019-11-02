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أول تعليق من بوسكيتس بعد هزيمة برشلونة من ليفانتي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 08:22 م
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بوسكيتس
بوسكيتس
حسام مجدي
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علق سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني على هزيمة فريقه اليوم على يد نادي ليفانتي ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

هزيمة برشلونة على يد ليفانتي
وتلقى نادي برشلونة اليوم السبت 2 نوفمبر هزيمة ثقيله على يد نظيره نادي ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تصريحات بوسكيتس عقب المباراة
وقال بوسكيتس في تصريحات صحفية عقب مباراة اليوم: "ليس هناك شرحا واضحا، تقدمنا في النتيجة، ولكن في 10 او 15 دقيقة في الشوط الثاني سجلوا الاهداف الـ3 وكانت العودة مستحيلة".

وأضاف: "فريق ليفانتي لعبوا بكثرة في الهجوم، وضغطوا كثيرا، شتتنا الكرة ولكن لم نتمكن من ذلك وسجلوا الهدف".

وتابع: "كان لدينا سلسلة نتائج جيدة وانقطعت، والمنافس لديه اسلحة ويريد الفوز، احيانا تكون جيدا او سيئا".

موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي سلافيا براج يوم الثلاثاء القادم 5 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
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الكلمات المفتاحية

ليفانتي بوسكيتس برشلونة الكرة

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