"الأرصاد" تكشف عن مستجدات الحالة المدارية (كيار) في بحر العرب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، مساء السبت، عن مستجدات الحالة المدارية (كيار - KYARR) في بحر العرب.





وأوضحت في بيان لها اليوم (السبت) أن منخفض الحالة "كيار" تُقدر سرعة الرياح حول مركزه ( 20 - 50 ) عقدة - (37 - 46 ) كم /س ويتأثر بتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان واليمن وخليج عدن، بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال الـ 24 ساعة.





وأضافت: "انخفاض تصنيف الحالة "كيار" إلى منخفض مداري موقعه عند خط عرض 12.5 درجة شمالا وخط طول 54.9 درجة شرقا، فيما يُتوقع أن تتطور العاصفة "مها" إلى إعصار خلال الـ 24 ساعة القادمة.





وفيما يخص الحالة المدارية ( مهاmaha ) أفادت أن المستجدات تشير إلى استمرار تصنيفها عاصفة مدارية موقعها عند خط عرض 16.60 درجة شمالا وخط طول 68.2 درجة شرقا وتُقدر سرعة الرياح حول مركزها 45 - 60 عقده / 83 - 111 كم / س وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقد، ويُتوقع أن تتطور إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال الـ 24 ساعة القادمة.





وأكدت الهيئة أنها لا تزال مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، حيث إن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالة، داعية إلى متابعة تقارير الطقس والإنذارات من الجهات الرسمية.





ذكرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إن آخر المستجدات للحالة المدارية "مها" تشير إلى استمرار تصنيفها "عاصفة مدارية"، وموقعها عند خط عرض 16.60 درجة شمالًا وخط عرض 68.2 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها “45-60″ عقدة ”83-111” كيلو متر ساعة، وتتحرك باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة 6 عقدة.

وقالت الأرصاد، إنه من المتوقع أن تتطور الحالة إلى إعصار من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ولا تزال الهيئة العامة للأرصاد مستمرة في مراقبة الحالات وسيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، حيث أن التوقعات لا تزال تشير إلى عدم تأثر أجواء المملكة بهذه الحالات.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة المدارية “كيار” تؤثر تأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن، بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج خلال الـ24 ساعة.