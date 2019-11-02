بعد اقتراب رحيل فالفيردي.. "المُتعجرف" على رادار برشلونة لقيادة الفريق





في مفاجأة غير متوقعة ومن العيار الثقيل، سقط برشلونة في فخ الهزيمة المُره أمام ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.





سقوط البرسا المُدوي والمفاجيء أمام ليفانتي فتح الأبواب أمام إقالة أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، وذلك بعد الخسارة وتقديم أداء سييء للغاية أمام ليفانتي، بالإضافة إلى إعطاء ريال مدريد هدية ثمينة لتصدر الدوري الإسباني في حالة فوز على ريال بيتيس مساء الليلة.





وفي هذا الصدد، أشارت تقارير إسبانية، إلى أن برشلونة يُفكر في أن يتولي البرتغالي جوزيه مورينيو قيادة البلوجرانا في حالة إقالة فالفيردي إذا تعثر مجددًا سواء على الصعيد المحلي في الدوري الإسباني أو الأوروبي في دوري أبطال أوروبا.





ويأتي ذلك بالإضافة إلى الخيارات الأخري، حيث حددت إدارة البرسا عدة مدربين لخلافة فالفيردي أبرزهم كومان مدرب منتخب هولندا، وتين هاج مدرب أياكس الهولندي، ومارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني، ولكن يبقي مورينيو فكرة مجنونة في رأس إدارة البلوجرانا.