غدا.. رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الدقهلية





تستعد محافظة الدقهلية؛ لزيارة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية فى العاشرة من صباح غدا الأحد.ومن المقرر أن يكون فى استقبال رئيس هيئة النيابة الادارية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والمستشار على عبد اللطيف مدير المكتب الفنى بالمنصورة والمستشار حسن شبار رئيس مجلس ادارة نادى اعضاء هيئة النيابة الاداريه بالمنصورة والمستشار الدكتور احمد صقر سكرتير عام النادى بالمنصورة ومستشاري النيابة بالدقهلية.وستبدأ الزياره فى العاشرة صباحا بافتتاح فعاليات الدورة التدريبيه لأعضاء النيابة الإدارية بقاعة الدكتور محمد غنيم بنادى الحوار بالمنصورة والتى ستستمر لمدة ٤ ايام وتضم من درجة وكيل ممتازة لمعاون فى السلك القضائى بجميع النيابات الادارية بالمحافظه ويحاضر فيها مجموعه من مستشارى الهيئة والتفتيش.فيما سبعقب افتتاح الدورة التدريبية افتتاح تجديدات المكتب الفنى وتجديدات النادى بشارع المختلط بالمنصورة ولقاء مع اعصاء ومستشارى النيابة بالدقهلية داخل النادى كما ستشمل الزياره المرور على عدد من النيابات الإدارية بنطاق المحافظه.