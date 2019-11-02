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عاجل - برشلونة يحدد المرشحين لخلافة فالفيردي بعد الخسارة أمام ليفانتي

السبت 02/نوفمبر/2019 - 07:57 م
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فالفيردي
فالفيردي
عبد الرحمن السيد
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تعرض برشلونة لهزيمة مدوية ضد نظيره ليفانتي بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيوداد دي فالنسيا، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني .

وانشرت الكثير من التقارير الصحفية التي تشير إلى اقتراب إدارة برشلونة من الإطاحة بالإسباني إرنستو فالفيردي، وذلك بعدما ظهر الفريق بصورة متواضعة للغاية خلال الموسم الحالي، ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي أبرز المرشحين لخلافة الإسباني على رأس القيادة الفنية للبرسا.

- رونالد كومان :-
أشار رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا أنه يحلم بتدريب العملاق الإسباني برشلونة خلال رحلته التدريبية، مشيرًا أن لديه بندًا في عقده مع الاتحاد الهولندي لكرة القدم، يسمح من خلاله بالرحيل إلى برشلونة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة .

علمًا بأن كومان يتمتع بعلاقة جيدة معإدارة برشلونة، وهو ما قد يزيد من حظوظه في خلافة فالفيردي .


مارسيلو جالاردو :-
أفادت العديد من التقارير الصحفية الصادرة من إسبانيا، عن وجود اسم مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق ريفير بلات الأرجنتيني، كأحد أبرز المرشحين لخلافة إرنستو فالفيردي في برشلونة خلال الفترة المقبلة .

ويأتي ذلك بعدما نجح جالاردو في قيادة فريقه ريفير بلات للفوز على نظيره بوكا جونيورز في مباراة القرن بنهائي بطولة كأس ليبرتادوريس والتأهل لمونديال الأندية بالموسم الماضي، قبل أن يعود ويكرر فوزه على غريمه البوكا في نصف نهائي نفس المبطولة خلال الموسم الحالي .


إريك تين هاج:-
يعد الهولندي تين هاج أحد أبرز المرشحين لخلافة فالفيردي، نظرًا لقدرته على بناء فريق شاب مع أياكس في الموسم الماضي نجح به في مصارعة كبار القارة الأوروبية، وتمكن من الوصول لنصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يودع البطولة أمام توتنهام بصعوبة كبيرة، ويستمر عقده مع أياكس حتى عام 2020 .


روبرتو مارتينيز:-
ويدخل روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا الأول لكرة القدم، ضمن قائمة المرشحين لخلافة فالفيردي حيث نجح في تكوين فريق لمعت في الوقت الحالي في أوروبا على رأسهم إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسباني، وكيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، وتمكن من قيادة بلجيكا لاحتلال المركز الثالث في بطولة العالم الأخيرة بروسيا.

وكان برشلونة قد بادر بتسجيل الهدف الأول ضد مضيفه ليفانتي، بعدما سجل ليونيل ميسي من ضربة جزاء في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول، ولكن في الشوط الثانى إنتفض فريق ليفانتى ليسجل ثلاثيه فى 8 دقائق فقط عن طريق كل من خوسيه كامبانيا وبورخا مايورال نجم ريال مدريد السابق ونيمانجا رادوجا، ليتعرض العملاق الكتالوني لهزيمة مفاجئة ويواصل الفريق اهتزاز المستوى تحت قيادة فالفيردي خلال الفترة الأخيرة.

ترتيب برشلونة بجدول الليجا عقب السقوط المفاجئ ضد ليفانتي
وبهذه النتيجة إرتفع رصيد ليفانتى الثامن برصيد 17 نقطة بينماظل برشلونة في الصدارة برصيد 22 نقطة،وسيواجه فريق ريال مدريد الإسبانى مساء اليوم فريق ريال بيتيس ضمن مباريات الجولة مما سيمثل خطورة على صدارة برشلونة، ويحتل المرينجي المركز الثانى برصيد 21 نقطة.

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